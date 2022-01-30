Рис "Казимир" с курицей карри и консервированными фруктами – рецепт из Швейцарии

Рис – абсолютно универсальная вещь. Будете вы его подавать к мясу, рыбе или с овощами.
В США есть рис Чарльстон, он запекается с томатной пастой. Завезли его в страну переселенцы из Африки. Рис "Казимир" в Швейцарию никто не завозил, он был придуман местными поварами.
В середине прошлого века популярность индийской кухни была на пике, то есть курицу карри ели повсеместно.
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Превратить ее в что-то иное, то есть добавить консервированные персики и ананасы, получилось в одной из сетей швейцарских ресторанов.
И еще, для многих швейцарцев рис "Казимир" – это теплые воспоминания из детства.
После рецепта есть видео, где подробно показан весь процесс.
Рис "Казимир"
Ингредиенты на четыре порции:
- рис;
- 500 г куриного филе;
- 1 лук-шалот;
- 2 зубчика чеснока;
- 10 г имбиря;
- по 200 г консервированных ананасов и персиков;
- 4 ст. л. сливочного масла;
- 2 ст. л. порошка карри;
- 3 ч. л. муки;
- 500 мл куриного бульона;
- 100 мл сливок;
- соль, перец;
- 1 банан;
- кориандр.
Здесь найдете рецепт "грязного" риса из Луизианы. Для него нужен фарш и куриная печень.
Как приготовить;
- Отварите рис на четыре персоны.
- Нарежьте лук-шалот, чеснок и имбирь. Перелейте фруктовый коктейль в сито, собирая сок. Разогрейте половину сливочного масла в кастрюле. Добавьте лук-шалот, чеснок, имбирь и карри и жарьте около 1 минуты.
- Добавьте муку и немного обжарьте. Влейте бульон и немного сока из-под фруктов. Готовить, пока соус немного не загустеет. Влейте сливки, посолите, поперчите. Продолжайте готовить на медленном огне.
- Нарежьте курицу и банан на кусочки примерно по 2 см.
- Разогрейте оставшееся сливочное масло в сковороде. Обжарьте курицу в течение 2 минут. Приправьте солью и перцем. Добавьте мясо в соус и дайте ему пропитаться около 5 минут.
- В той же сковороде обжарьте ломтики банана, пока они не станут золотистыми.
- При подаче риса "Казимир" украсьте его бананами и кориандром.⠀
Детальнее посмотреть весь процесс можно на видео.