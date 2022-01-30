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Рис "Казимир" с курицей карри и консервированными фруктами – рецепт из Швейцарии

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 января, 12:31
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Блюдо известно с середины прошлого века и появилось в сети местных ресторанов. Это детище индийско-британской кухни, модной в то время по всей Европе
Рис "Казимир" с курицей
Рис "Казимир" с курицей / Фото: instagram.com/marco.vonarx/

Рис – абсолютно универсальная вещь. Будете вы его подавать к мясу, рыбе или с овощами.

В США есть рис Чарльстон, он запекается с томатной пастой. Завезли его в страну переселенцы из Африки. Рис "Казимир" в Швейцарию никто не завозил, он был придуман местными поварами.

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В середине прошлого века популярность индийской кухни была на пике, то есть курицу карри ели повсеместно.

Превратить ее в что-то иное, то есть добавить консервированные персики и ананасы, получилось в одной из сетей швейцарских ресторанов.

И еще, для многих швейцарцев рис "Казимир" – это теплые воспоминания из детства.

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После рецепта есть видео, где подробно показан весь процесс.

Рис "Казимир"

Рис "Казимир"
Рис "Казимир" / Фото: instagram.com/janes_food_world/

Ингредиенты на четыре порции:

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  • рис;
  • 500 г куриного филе;
  • 1 лук-шалот;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 10 г имбиря;
  • по 200 г консервированных ананасов и персиков;
  • 4 ст. л. сливочного масла;
  • 2 ст. л. порошка карри;
  • 3 ч. л. муки;
  • 500 мл куриного бульона;
  • 100 мл сливок;
  • соль, перец;
  • 1 банан;
  • кориандр.

Здесь найдете рецепт "грязного" риса из Луизианы. Для него нужен фарш и куриная печень.

Как приготовить;

  1. Отварите рис на четыре персоны.
  2. Нарежьте лук-шалот, чеснок и имбирь. Перелейте фруктовый коктейль в сито, собирая сок. Разогрейте половину сливочного масла в кастрюле. Добавьте лук-шалот, чеснок, имбирь и карри и жарьте около 1 минуты.
  3. Добавьте муку и немного обжарьте. Влейте бульон и немного сока из-под фруктов. Готовить, пока соус немного не загустеет. Влейте сливки, посолите, поперчите. Продолжайте готовить на медленном огне.
  4. Нарежьте курицу и банан на кусочки примерно по 2 см.
  5. Разогрейте оставшееся сливочное масло в сковороде. Обжарьте курицу в течение 2 минут. Приправьте солью и перцем. Добавьте мясо в соус и дайте ему пропитаться около 5 минут.
  6. В той же сковороде обжарьте ломтики банана, пока они не станут золотистыми.
  7. При подаче риса "Казимир" украсьте его бананами и кориандром.⠀

Детальнее посмотреть весь процесс можно на видео.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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