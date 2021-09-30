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Ризотто с тыквой – рецепт хитового блюда сезона

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 сентября, 13:59
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Нужна тыква сладких сортов. Но ризотто – это не рисовая каша, рис должен оставаться цельным и не развариться. Поэтому перед приготовлением его нужно обжарить на сухой сковороде
Ризотто с тыквой
Ризотто с тыквой / Фото: instagram.com/naty_skv/

Стандартный набор для традиционного ризотто – рис Арборио, сухое белое вино, хорошее масло и пармезан. Обязательно нужно будет подготовить овощной бульон, в нем тоже можно использовать тыкву. Сам процесс приготовления несколько трудоемкий, но в результате стараний вы получите кремовую текстуру блюда, сливочный вкус и невероятный цвет.

Ризотто с тыквой

Ингредиенты:

  • Рис – 320 г
  • Мякоть тыквы – 600 г
  • Лук – 1 шт.
  • Овощной бульон – 1,5 л
  • Пармезан – 80 г
  • Сливочное масло – 50 г
  • Белое сухое вино – 30 мл
  • Оливковое масло
  • Соль, перец – по вкусу
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Как приготовить:

  1. Сварить овощной бульон с морковью, сельдереем, луком, петрушкой и небольшим количеством тыквы. Процедить.
  2. Мелко нарезать лук. Притушить на оливковом масле и медленном огне, пока не станет прозрачным.
  3. Порезанную кубиками тыкву добавить к луку. Готовить 5-10 минут.
  4. Добавить 100 г бульона. Тушить, пока тыква не станет мягкой.
  5. На сухой сковороде обжарить рис, помешивая, пока не станет видна его сердцевина. Добавить белое сухое вино, не переставая помешивать. Готовить, пока не выпарится вино.
  6. Добавить рис к тыкве и еще 200 г бульона. Тушить на медленном огне, помешивая, 25 минут. Продолжать готовить, добавляя бульон, до тех пора, пока он полностью не используется.
  7. Когда рис будет аль денте, добавить сливочное масло и мелко натертый пармезан. Готовить, помешивая, 20 минут.
  8. Украсить зеленью и пармезаном.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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