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Рольмопсы или рулеты из селедки – откуда такое название и как их приготовить

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
1 октября, 13:30
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В Германии считают, что "внешность" закуски похожа на морду мопса – отсюда и название. Для рольмопсов нужна свежая сельдь, она будет мариноваться, и морковь с солеными огурцами, которые станут начинкой
Рольмопсы - рецепт
Рольмопсы - рецепт / Фото: instagram.com/from_bulk_to_hulk/

Если вы думали, что рулеты из селедки, условно, с овощами называются просто рулетами из селедки, то это не так. Это рольмопсы. Достаточно распространенная и любимая в Германии и странах северной Европы закуска. По классическому рецепту селедку нужно отварить в подсоленной воде, мариновать, потом закручивать и скреплять.

Итак, почему рольмопсы так называются и как их приготовить правильно – ниже. Здесь узнаете все тонкости приготовления и лучшие маринады для скумбрии.

Похожи на морду мопса

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Так думают немцы, именно в Германии эта закуска получила свое имя. Овощи, завернутые в филе сельди, почему-то ассоциировались у местных с этой собакой. Максимальную популярность рольмопсы получили в 19-ом веке. В каждой приличной и не очень приличной пивной Берлина подавали эту закуску.

Любители пива, после бурного застолья, поправляли свое здоровья рольмопсами.

Как правильно есть рольмопсы

Руками. Никаких вилок и ножей. Причем начинать есть нужно именно с "мордочки". То есть оттуда, откуда хорошо видна начинка, огурцы и морковь. В некоторых местах Германии их могут подать с тартаром из телятины, что немного странно. Или вполне традиционно – с жаренным картофелем.

Рольмопсы

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Рольмопсы
Рольмопсы / Фото: instagram.com/monikalebek/

Ингредиенты:

  • 2 крупные жирные сельди;
  • по 2 луковицы, моркови, соленых огурца;
  • 1,5 ст. л. растительного масла;
  • по 100 мл уксуса 3%, воды;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 1 лавровый лист;
  • 2 бутона гвоздики;
  • корица на кончике ножа;
  • черный перец.

Как приготовить:

  1. Морковь и лук очистить, тонко нарезать. Положить овощи в кастрюлю с кипящей водой, добавить лавровый лист, перец, гвоздику, сахар. Варить 15 минут. Влить уксус, готовить еще 3 минуты. Дать остыть.
  2. Переложить морковь и лук шумовкой из маринада в тарелку.
  3. Сельдь очистить и разделать на филе. Филе смазать растительным маслом и горчицей (по желанию). Распределить между филе морковь, соленый огурец и лук, сформировать рулеты и закрепить деревянной шпажкой.
  4. Приготовленные рольмопсы сложить в стеклянную посуду, залить остывшим маринадом и плотно закрыть. Поставить в холодильник на 2-3 дня.
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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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