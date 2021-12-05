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Рулет "Длинный мальчик" – мясное удовольствие для тех, кто любит готовить быстро

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 декабря, 19:06
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Этот рулет обожают в Эстонии, он подходит также и для праздничного стола. Готовится из мясного фарша, внутри которого размещаются сваренные вкрутую яйца
Эстонский рулет "Длинный мальчик"
Эстонский рулет "Длинный мальчик" / Фото: nami-nami.ee

"Длинный мальчик" – эстонское блюдо, которое способно накормить всю семью. В этой стране гордятся своим сытным рулетом с яйцом внутри.

Он готовится из микса свиного и куриного фарша, в него добавляется мякиш белого хлеба, замоченного в молоке.

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Формируется "мальчик" очень быстро, запекается около часа. За это время можно нарезать свой любимый овощной салат и подать в качестве гарнира.

Kati.tallinn рекомендует немного отбить фарш, так он не будет прилипать к руками и формировать рулет будет проще.

Мы рассказывали об очень популярном итальянском рулете поркетта, теперь плюс еще один мясной рулет из известных повсеместно – к вашему вниманию.

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Рулет "Длинный мальчик"

Ингредиенты:

  • Мясной фарш (говядина + свинина) – 500 г
  • Белый хлеб – 3-4 ломтика
  • Молоко – 250 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль, молотый черный перец – по вкусу

Для начинки:

  • Яйцо – 5 шт.

Как приготовить:

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  1. Для начинки сварить яйца всмятку и залить холодной водой.
  2. С белого хлеба срезать корки, мякиш крупно порезать и залить молоком на 10 минут, чтобы хлеб размяк.
  3. Смешать мясной фарш с размоченным и отжатым от молока хлебом, сырым яйцом, приправить солью и перцем.
  4. Хорошо вымесить фарш, подливая понемногу молоко, в котором замачивался хлеб (примерно 100 мл).
  5. Фарш немного отбить. Форму для запекания смазать маслом и застелить пекарской бумагой. На бумагу выложить примерно половину фарша.
  6. У яиц немного срезать кончики, чтобы, выкладывая их в ряд, они легли плотно друг к другу.
  7. Остальной фарш выложить на яйца, скрепить фарш с боков, формируя брусок.
  8. Рулет смазать яйцом и запекать 1 час в разогретой до 180 градусов духовке.
  9. Готовый рулет достать из духовки и оставить в форме, чтобы мясной сок частично вернулся в запеченный фарш.
  10. Нарезать порционными ломтиками и подать к столу.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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