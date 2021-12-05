Рулет "Длинный мальчик" – мясное удовольствие для тех, кто любит готовить быстро

"Длинный мальчик" – эстонское блюдо, которое способно накормить всю семью. В этой стране гордятся своим сытным рулетом с яйцом внутри.
Он готовится из микса свиного и куриного фарша, в него добавляется мякиш белого хлеба, замоченного в молоке.
Формируется "мальчик" очень быстро, запекается около часа. За это время можно нарезать свой любимый овощной салат и подать в качестве гарнира.
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Kati.tallinn рекомендует немного отбить фарш, так он не будет прилипать к руками и формировать рулет будет проще.
Мы рассказывали об очень популярном итальянском рулете поркетта, теперь плюс еще один мясной рулет из известных повсеместно – к вашему вниманию.
Рулет "Длинный мальчик"
Ингредиенты:
- Мясной фарш (говядина + свинина) – 500 г
- Белый хлеб – 3-4 ломтика
- Молоко – 250 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Соль, молотый черный перец – по вкусу
Для начинки:
- Яйцо – 5 шт.
Как приготовить:
- Для начинки сварить яйца всмятку и залить холодной водой.
- С белого хлеба срезать корки, мякиш крупно порезать и залить молоком на 10 минут, чтобы хлеб размяк.
- Смешать мясной фарш с размоченным и отжатым от молока хлебом, сырым яйцом, приправить солью и перцем.
- Хорошо вымесить фарш, подливая понемногу молоко, в котором замачивался хлеб (примерно 100 мл).
- Фарш немного отбить. Форму для запекания смазать маслом и застелить пекарской бумагой. На бумагу выложить примерно половину фарша.
- У яиц немного срезать кончики, чтобы, выкладывая их в ряд, они легли плотно друг к другу.
- Остальной фарш выложить на яйца, скрепить фарш с боков, формируя брусок.
- Рулет смазать яйцом и запекать 1 час в разогретой до 180 градусов духовке.
- Готовый рулет достать из духовки и оставить в форме, чтобы мясной сок частично вернулся в запеченный фарш.
- Нарезать порционными ломтиками и подать к столу.
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