Румынская чулама – рецепт вкусной подливы, подается с мамалыгой (фото)

Это не только румынское блюдо, его готовят в Молдове. Здесь используются куриные бедра. На них сварится бульон, а мясо с грибами будет в подливе

Как приготовить румынскую чуламу

Найти разницу между чуламой и французским фрикасе практически невозможно. Разве что для фрикасе нужны сливки, а румынское блюдо готовится со сметаной и обязательно добавляется куриный бульон.

Как сообщают на kitchen.727go.com, в Румынию, а потом и в Молдову, чулама пришла из Турции. В этих странах она немного трансформировалась и стала вкусным дополнением к мамалыге.

Реклама

В глубокую тарелку наливается подлива, в центр вкладывается кукурузная каша. Для бульона нужны корень пастернака и сельдерея. Если этого нет, можно использовать корень петрушки или сварить бульон по своему проверенному рецепту.

Чулама

Чулама / Фото: kitchen.727go.com

Ингредиенты:

Реклама

куриный бульон – 500 мл;

грибы – 300 г;

сливочное масло 82% – 70 г;

сметана – 200-300 г;

мука – 25 г;

лук репчатый – 1 шт.;

чеснок – 4-5 зубков,

соль, перец, зелень.

Для куриного бульона:

куриные окорочка – 500 г;

морковь – 2 шт.;

корень пастернака – 1 шт.;

корень сельдерея – 50 г;

лук репчатый – 1/2 шт.,

черный перец горошком – 1 ч. л.;

лавровый лист – 2-3 шт.;

соль – 2 ч. л.;

вода – 2 л.

Как приготовить:

Сварить бульон, куриное мясо отделить от костей и отложить в сторону. Лук и чеснок мелко нарезать. Грибы нарезать на тонкие ломтики. Лук и чеснок обжарить на сливочном масле. Добавить грибы, молотый черный перец и соль. Готовить до испарения жидкости, грибы переложить в миску. В этой же сковороде растопить 50 г сливочного масла на минимальном огне. Всыпать муку и как следует перемешать. Частями влить куриный бульон, разбивая комочки. Готовить около 3-4 минут до загустения. Убавить огонь, добавить сметану. Перемешать до однородности. В соус положить грибы и куриной мясо. Перемешать. Тушить на среднем огне около 2 минут. Чуламу накрыть крышкой, дать настояться 10-15 минут. Подавать вместе с мамалыгой, украсив зеленью.

Румыны подают чуламу с мамалыгой, а у нас к грибному соусу готовят кремзлики.