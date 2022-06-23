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Румынская чулама – рецепт вкусной подливы, подается с мамалыгой (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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23 июня, 09:32
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Это не только румынское блюдо, его готовят в Молдове. Здесь используются куриные бедра. На них сварится бульон, а мясо с грибами будет в подливе
Как приготовить румынскую чуламу
Как приготовить румынскую чуламу

Найти разницу между чуламой и французским фрикасе практически невозможно. Разве что для фрикасе нужны сливки, а румынское блюдо готовится со сметаной и обязательно добавляется куриный бульон.

Как сообщают на kitchen.727go.com, в Румынию, а потом и в Молдову, чулама пришла из Турции. В этих странах она немного трансформировалась и стала вкусным дополнением к мамалыге.

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В глубокую тарелку наливается подлива, в центр вкладывается кукурузная каша. Для бульона нужны корень пастернака и сельдерея. Если этого нет, можно использовать корень петрушки или сварить бульон по своему проверенному рецепту.

Чулама

Чулама
Чулама / Фото: kitchen.727go.com

Ингредиенты:

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  • куриный бульон – 500 мл;
  • грибы – 300 г;
  • сливочное масло 82% – 70 г;
  • сметана – 200-300 г;
  • мука – 25 г;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • чеснок – 4-5 зубков,
  • соль, перец, зелень.

Для куриного бульона:

  • куриные окорочка – 500 г;
  • морковь – 2 шт.;
  • корень пастернака – 1 шт.;
  • корень сельдерея – 50 г;
  • лук репчатый – 1/2 шт.,
  • черный перец горошком – 1 ч. л.;
  • лавровый лист – 2-3 шт.;
  • соль – 2 ч. л.;
  • вода – 2 л.

Как приготовить:

  1. Сварить бульон, куриное мясо отделить от костей и отложить в сторону.
  2. Лук и чеснок мелко нарезать. Грибы нарезать на тонкие ломтики.
  3. Лук и чеснок обжарить на сливочном масле. Добавить грибы, молотый черный перец и соль. Готовить до испарения жидкости, грибы переложить в миску.
  4. В этой же сковороде растопить 50 г сливочного масла на минимальном огне. Всыпать муку и как следует перемешать.
  5. Частями влить куриный бульон, разбивая комочки. Готовить около 3-4 минут до загустения.
  6. Убавить огонь, добавить сметану. Перемешать до однородности.
  7. В соус положить грибы и куриной мясо. Перемешать. Тушить на среднем огне около 2 минут. Чуламу накрыть крышкой, дать настояться 10-15 минут.
  8. Подавать вместе с мамалыгой, украсив зеленью.

Румыны подают чуламу с мамалыгой, а у нас к грибному соусу готовят кремзлики.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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