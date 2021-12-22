С чем пить шампанское на Новый год, а какая еда убьет его вкус

Шампанское на Новый год и просто так – уже отлично. Обычно к нему готовятся разные красивые закуски, нарезаются сыры и фрукты.
Ну не пить же его с оливье, когда есть более подходящее. Во всяком случае, нам кажется, что это подчеркнет шампанское, а не забьет его вкус.
Здесь есть много нюансов, и чтобы не ошибиться, ниже собраны рекомендации экспертов и рецепты идеальных закусок.
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Начнем с того, что убьет на корню удовольствие от шампанского.
Что категорически нельзя подавать к шампанскому
Здесь понятно и без мнения экспертов. Любая жирная еда – мясо, салаты, щедро заправленные майонезом, и маринованными овощами уничтожат вкус напитка.
Испортят его вкус пряные закуски, то есть с большим количеством специй, все, где есть грибы, цитрусовые и темный шоколад.
С чем пить брют
Это закуски и ассорти с морепродуктами. Если любите, козьи сыры, а также мягкие – бри или камабер. Тарталетки с икрой, запеченная рыба, прошутто.
Что касается фруктов, то это ананасы и твердые груши.
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С чем пить полусухое шампанское
Твердые сыры, как молодые, так и выдержанные. Салат с морепродуктами, заправленный не майонезом.
Закуски, где есть отварная или запеченная курица.
К полусухому можно приготовить салат из яблок и киви, разные десерты с орехами. Кедровые орехи использовать нельзя.
С чем пить полусладкое и сладкое шампанское
Из самого названия становится ясно, что чего-то соленого априори быть не может. Это шампанское подают с чем-то умеренно сладким.
Яблочные десерты, тарталетки с фруктами, у которых преобладает кислинка.
Некоторые советуют попробовать полусладкое шампанское с сырами с плесенью. Ради эксперимента такое сочетание можно испытать на себе.
Отлично сочетается полусладкое и сладкое игристое с миндалем.
Финики, фаршированные сыром – рецепт закуски к брюту
Ингредиенты:
- Финики – 250 г
- Сыр с плесенью – 150 г
- Грецкие очищенные орехи – 30 г
- Мед для подачи, по желанию
Как приготовить:
- Финики помыть и просушить бумажным полотенцем. Вдоль финика сделать надрез с одной стороны.
- Сыр измельчить ножом. Нафаршировать финики.
- Половинки грецкого ореха обжарить на сухой сковороде 3-4 минуты. Положить в каждый финик половинку ореха.
- Перед подачей можно полить медом.
Брускетта с прошутто и инжиром – рецепт закуски к полусухому шампанскому
Ингредиенты:
- Чиабатта
- Прошутто
- Инжир
- Творожный сыр
Как приготовить:
- Чиабатту слегка подсушить на сковороде, сбрызнуть оливковым маслом.
- Сверху намазать сыром и выложить прашутто и тонко нарезанный инжир по вкусу.