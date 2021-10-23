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С черникой и финиками, с творогом и запеченные – рецепты самых сочных пончиков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
23 октября, 13:01
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Выпечка с черничным соусом авторства Джейми Оливера, творожные пончики жарятся с добавлением лимонной цедры и корицы, а те, которым нужна духовка, – практически диетические
Рецепты пончиков
Рецепты пончиков / Фото: Коллаж: Сегодня

Пончики настолько хороши, что они, особенные, есть в каждой стране. В Германии, к слову, гордятся своими большими берлинерами. Нельзя сказать, что это полезная выпечка, скорее, наоборот. Но те, что представлены ниже, достойны вашего внимания.

Джейми Оливер на своем сайте разместил рецепт пончиков, которые варятся сначала в кипящей воде, а затем обжариваются в черничном соусе.

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Творожные по рецепту фудблогера lyu_lebedeva готовятся классическим способом – в хорошо разогретом растительном масле.

А вот пончики от natashakinko, для которых нужна духовка, максимально для правильного питания. Вместо сахара там – ваш любимый подсластитель.

Пончики от Джейми Оливера

Пончики с финиками и черникой
Пончики с финиками и черникой / Фото: www.jamieoliver.com

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Ингредиенты (на 4 больших пончика):

  • 100 г фиников;
  • 150 г муки (может понадобится больше);
  • 30 г молотого миндаля;
  • 1 большое яйцо;
  • оливковое масло для жарки;
  • 320 г черники;
  • 1 ст. л. меда;
  • 4 ст. л. греческого йогурта;
  • молотая корица, по желанию.

Как приготовить:

  1. Убрать косточки из фиников и поместить в кухонный комбайн с мукой, молотым миндалем, яйцом, небольшой щепоткой соли и 70 мл воды.
  2. Когда тесто сформируется, месить на присыпанной мукой поверхности.
  3. Раскатайте тесто толщиной 1,5 см. С помощью стакана вырежьте пончики, затем стаканом с меньшим диаметром горлышка вырежьте середину пончика. Используйте остатки теста до тех пор, пока оно не закончится.
  4. Жарьте пончики в большой кастрюле со слегка кипящей водой в течение 5 минут, очень осторожно переворачивая их. Дайте стечь воде.
  5. Поставьте большую сковороду на средний огонь с 1 столовой ложкой масла. Обжаривайте пончики со всех сторон 10 минут. Положите на бумажные салфетки.
  6. В сковороду добавьте чернику и сбрызните медом. Слегка подогрейте массу и обжарьте в них пончики, чтобы они пропитались черничным соусом.
  7. Украсить корицей, подавать с йогуртом.

Пончики в духовке

Пончики в духовке
Пончики в духовке / Фото: instagram.com/alina_bakes_at_home/

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Ингредиенты:

  • 250 г творога;
  • 200 г муки;
  • 1 яйцо;
  • 3 ст. л. меда;
  • по 1 ст. л. растительного масла, сметаны;
  • по 1 ч. л. ванильного сахара, разрыхлителя;
  • щепотка соли;
  • сахарная пудра, джем – по желанию.

Как приготовить:

  1. Смешать все ингредиенты. Оставить тесто в теплом месте на 30 минут.
  2. Сформировать пончики и выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 25 минут.
  3. Подавать с пудрой или джемом.

Творожные пончики с лимоном и корицей

Творожные пончики с лимоном и корицей
Творожные пончики с лимоном и корицей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 500 г творога 9%;
  • 3 шт. яйца;
  • 110 г сахара;
  • 350 г муки;
  • 6 г разрыхлителя;
  • ванилин, растительное масло.

Как приготовить:

  1. Творог, яйца, сахар и ванилин смешать до однородного состояния.
  2. Постепенно добавить муку с разрыхлителем и тщательно вымесить.
  3. На среднем огне в сотейнике разогреть масло.
  4. Сформировать шарики примерно по 30 г. Жарить до золотистой корочки, периодически их переворачивая.
  5. Готовые пончики выложить на бумажные полотенца. Украсить сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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