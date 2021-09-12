С лавандой, кокосовой стружкой и амаретто – 3 рецепта ароматного печенья

Для этих рецептов будут нужны 2-3 чайные ложки сухой лаванды, кокосовая стружка и совсем немного амаретто. Кокосовое печенье выпекается без муки, а к лавандовому добавляется немного меда

Лавандовое печенье / Фото: instagram.com/eda_u_morja/

С этим могут поспорить многие, но все-таки домашнее печенье никогда не заменит купленное, даже если оно из модной кондитерской. Каждое печенье, представленное ниже, интересно по-своему. Кокосовое подойдет тем, кто любит выпечку без муки. Амаретти подчеркнет вкус кофе и сухого вина, а лавандовое подавайте к какао. Чтобы ваше печенье удалось, ознакомьтесь с важными для этого лайфхаками.

Амаретти

Печенье амаретти / Фото: instagram.com/imm0rtale/

Реклама

Ингредиенты

по 100 г миндаля, сахар

10 г ядра абрикосов

20 г сахарная пудра

1 шт. белок

2 ч. л. амаретто

Способ приготовления

Очистить ядра миндаля и абрикосов от шкурки. Для этого их нужно прокипятить пять минут, затем ополоснуть под холодной водой, после чего просушить на сухой сковороде или в духовке. Заложить орехи и ядра в блендер и насыпать половину сахарного песка. Измельчить до состояния муки. Вбить в емкость для взбивания один яичный белок и добавить щепотку соли. Взбить на небольших оборотах. Добавить остальной сахар и взбивать до мягких пиков. Добавить миндальную муку и аккуратно перемешать. Выложить будущее печенье на пергамент с помощью чайной ложки или кондитерского мешка. Оставляйте между печеньем небольшое расстояние. Посыпьте печенье сахарной пудрой, духовка в это время разогревается до 120 градусов. Выпекайте печенье 15 минут.

Реклама

Кокосовое печенье без муки

Кокосовое печенье без муки / Фото: instagram.com/szevalich/

Ингредиенты

2 шт. яйца

100г сахара

щепотка соли

180 г кокосовой стружки

Способ приготовления

Реклама

Яйца взбить с сахаром и солью, вмешать стружку. Скатать шарики, уложить на пергамент. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.

Лавандовое печенье с медом

Лавандовое печенье с медом / Фото: instagram.com/anna_stift/

Ингредиенты

230 г сливочного масла

100 г сахара

130 г меда

320 г муки

щепотка соли

2-3 ч. л. сушеной лаванды

Способ приготовления

Смешать мягкое сливочное масло с медом и сахаром. Взбить миксером. Добавить соль, лаванду и муку, перемешать лопаткой. Тесто разделить на две части и выложить на два листа пергаментной бумаги. Придать форму колбаски и положить в морозилку на 30 минут. Затем достать и и прокатать на столе, придавая ровную форму. Убрать в морозилку на 15 минут. Развернуть тесто, нарезать шайбы по 0,5 см и переложить на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга. Выпекать при 170 градусах 15 минут.

И еще 15 рецептов печенья, от современных трендовых до ретро, собраны здесь.