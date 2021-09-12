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С лавандой, кокосовой стружкой и амаретто – 3 рецепта ароматного печенья

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
12 сентября, 07:01
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Для этих рецептов будут нужны 2-3 чайные ложки сухой лаванды, кокосовая стружка и совсем немного амаретто. Кокосовое печенье выпекается без муки, а к лавандовому добавляется немного меда
Лавандовое печенье
Лавандовое печенье / Фото: instagram.com/eda_u_morja/

С этим могут поспорить многие, но все-таки домашнее печенье никогда не заменит купленное, даже если оно из модной кондитерской. Каждое печенье, представленное ниже, интересно по-своему. Кокосовое подойдет тем, кто любит выпечку без муки. Амаретти подчеркнет вкус кофе и сухого вина, а лавандовое подавайте к какао. Чтобы ваше печенье удалось, ознакомьтесь с важными для этого лайфхаками.

Амаретти

Печенье амаретти
Печенье амаретти / Фото: instagram.com/imm0rtale/

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Ингредиенты

  • по 100 г миндаля, сахар
  • 10 г ядра абрикосов
  • 20 г сахарная пудра
  • 1 шт. белок
  • 2 ч. л. амаретто

Способ приготовления

  1. Очистить ядра миндаля и абрикосов от шкурки. Для этого их нужно прокипятить пять минут, затем ополоснуть под холодной водой, после чего просушить на сухой сковороде или в духовке.
  2. Заложить орехи и ядра в блендер и насыпать половину сахарного песка. Измельчить до состояния муки.
  3. Вбить в емкость для взбивания один яичный белок и добавить щепотку соли. Взбить на небольших оборотах. Добавить остальной сахар и взбивать до мягких пиков.
  4. Добавить миндальную муку и аккуратно перемешать.
  5. Выложить будущее печенье на пергамент с помощью чайной ложки или кондитерского мешка. Оставляйте между печеньем небольшое расстояние.
  6. Посыпьте печенье сахарной пудрой, духовка в это время разогревается до 120 градусов. Выпекайте печенье 15 минут.

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Кокосовое печенье без муки

Кокосовое печенье без муки
Кокосовое печенье без муки / Фото: instagram.com/szevalich/

Ингредиенты

  • 2 шт. яйца
  • 100г сахара
  • щепотка соли
  • 180 г кокосовой стружки

Способ приготовления

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  1. Яйца взбить с сахаром и солью, вмешать стружку.
  2. Скатать шарики, уложить на пергамент.
  3. Выпекать при 180 градусах 20-25 минут.

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Лавандовое печенье с медом

Лавандовое печенье с медом
Лавандовое печенье с медом / Фото: instagram.com/anna_stift/

Ингредиенты

  • 230 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 130 г меда
  • 320 г муки
  • щепотка соли
  • 2-3 ч. л. сушеной лаванды

Способ приготовления

  1. Смешать мягкое сливочное масло с медом и сахаром. Взбить миксером. Добавить соль, лаванду и муку, перемешать лопаткой.
  2. Тесто разделить на две части и выложить на два листа пергаментной бумаги. Придать форму колбаски и положить в морозилку на 30 минут.
  3. Затем достать и и прокатать на столе, придавая ровную форму. Убрать в морозилку на 15 минут.
  4. Развернуть тесто, нарезать шайбы по 0,5 см и переложить на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга.
  5. Выпекать при 170 градусах 15 минут.

И еще 15 рецептов печенья, от современных трендовых до ретро, собраны здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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