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С лавандой, корицей и медом – как приготовить самое ароматное какао

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 октября, 07:00
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Как показывает практика, самый вкусный напиток получается, когда есть тертое какао. В этих рецептах для многих неожиданные ингредиенты, они сделают какао максимально необычным
Рецепты какао
Рецепты какао / Фото: Коллаж: Сегодня

Какао – это больше осенне-зимний напиток благодаря его уникальным способностям согревать и обеспечивать хорошее настроение.

Если вы уже готовите согревающие напитки на основе кофе и шоколада, то это какао обязательно окажется среди любимых.

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Для какао с лавандой по рецепту tanya_krassula нужна кулинарная специя, а для какао с медом от mam_sochi понадобится палочка ванили, которую нужно потомить в молоке.

В какао с корицей от mamo4ki_crimea есть еще один неожиданный ингредиент – гвоздика.

Какао с медом

Какао с медом
Какао с медом / Фото: instagram.com/mam_sochi/

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Ингредиенты на две порции:

  • 1 стакан молока;
  • 1/2 стручка ванили;
  • 40 г какао тертого;
  • 1 ст. л. меда.

Как приготовить:

  1. В маленькую кастрюлю налейте молоко и положите в него измельченный стручок ванили. На маленьком огне потомите примерно десять минут, не доводя до кипения.
  2. Процедите молоко, перелейте обратно в кастрюлю. Добавьте кусочки тертого какао в молоко. Помешивайте, пока какао полностью не растворится.
  3. Добавьте мед и подавайте.

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Какао с корицей и гвоздикой

Какао с корицей и гвоздикой
Какао с корицей и гвоздикой / Фото: instagram.com/mamo4ki_crimea/

Ингредиенты:

  • 1 ст. л. какао-порошка;
  • 2 стакана молока;
  • 1 ч. л. корицы;
  • щепотка молотой гвоздики;
  • сахар – по вкусу;
  • щепотка соли.

Как приготовить:

  1. Поместите какао, специи, сахар и соль в небольшую кастрюлю.
  2. Залейте молоком и нагревайте, помешивая, на среднем огне, пока напиток не станет полностью однородным.
  3. Разлейте по чашкам и подавайте.

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Какао с лавандой

Какао с лавандой
Какао с лавандой / Фото: instagram.com/tanya_krassula/

Ингредиенты на две порции:

  • 500 мл молока;
  • 1 ст. л. сушеной кулинарной лаванды;
  • 3 ст. л. какао;
  • сахар, маршмеллоу – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Для лавандового молока в сотейник налейте молоко, засыпьте лаванду, доведите до кипения. Дайте настояться десять минут. Если настаивать дольше, вкус будет горьковатый.
  2. Процедите молоко через сито, лаванду уберите.
  3. Молоко поставьте на плиту, добавьте какао, сахар, хорошо все перемешайте, пока на поверхности не появятся первые пузырьки.
  4. Разлейте по чашкам.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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