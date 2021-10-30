С лавандой, корицей и медом – как приготовить самое ароматное какао

Как показывает практика, самый вкусный напиток получается, когда есть тертое какао. В этих рецептах для многих неожиданные ингредиенты, они сделают какао максимально необычным

Рецепты какао / Фото: Коллаж: Сегодня

Какао – это больше осенне-зимний напиток благодаря его уникальным способностям согревать и обеспечивать хорошее настроение.

Если вы уже готовите согревающие напитки на основе кофе и шоколада, то это какао обязательно окажется среди любимых.

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Для какао с лавандой по рецепту tanya_krassula нужна кулинарная специя, а для какао с медом от mam_sochi понадобится палочка ванили, которую нужно потомить в молоке.

В какао с корицей от mamo4ki_crimea есть еще один неожиданный ингредиент – гвоздика.

Какао с медом

Какао с медом / Фото: instagram.com/mam_sochi/

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Ингредиенты на две порции:

1 стакан молока;

1/2 стручка ванили;

40 г какао тертого;

1 ст. л. меда.

Как приготовить:

В маленькую кастрюлю налейте молоко и положите в него измельченный стручок ванили. На маленьком огне потомите примерно десять минут, не доводя до кипения. Процедите молоко, перелейте обратно в кастрюлю. Добавьте кусочки тертого какао в молоко. Помешивайте, пока какао полностью не растворится. Добавьте мед и подавайте.

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Какао с корицей и гвоздикой

Какао с корицей и гвоздикой / Фото: instagram.com/mamo4ki_crimea/

Ингредиенты:

1 ст. л. какао-порошка;

2 стакана молока;

1 ч. л. корицы;

щепотка молотой гвоздики;

сахар – по вкусу;

щепотка соли.

Как приготовить:

Поместите какао, специи, сахар и соль в небольшую кастрюлю. Залейте молоком и нагревайте, помешивая, на среднем огне, пока напиток не станет полностью однородным. Разлейте по чашкам и подавайте.

Какао с лавандой

Какао с лавандой / Фото: instagram.com/tanya_krassula/

Ингредиенты на две порции:

500 мл молока;

1 ст. л. сушеной кулинарной лаванды;

3 ст. л. какао;

сахар, маршмеллоу – по вкусу.

Как приготовить: