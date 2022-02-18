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С орехами и вишенкой на верхушке – как испечь молдавское печенье гогошь

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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18 февраля, 08:10
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Вишня может быть размороженная или консервированная в собственном соку и без косточки. Она не попадет в духовку с печеньем, а будет украшать его после
Молдавское печенье гогошь
Молдавское печенье гогошь / Фото: instagram.com/olena.panasiuk/

Рецептов песочного печенья очень много, но каждое из них особенное. В Италии есть удивительное канестрелли, тесто для него замешивается на вареных желтках, поэтому оно максимально песочное.

Для молдавского гогошь нужны сырые яичные желтки. Перед тем, как заготовки попадут в духовку, в центре каждого нужно сделать углубления.

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Именно в них попадет вишенка без косточки.

Рецепт со страницы moldavian_cuisine.

Молдавское печенье гогошь

Молдавское печенье гогошь
Молдавское печенье гогошь / Фото: instagram.com/moldavian_cuisine/

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Ингредиенты для теста:

  • яичный желток – 4 шт.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • масло сливочное размягченное – 150 г;
  • сахарная пудра – 100 г;
  • мука – 350 г;
  • вишня размороженная или в собственном соку – 150 г;
  • грецкие орехи – 100 г.

Рецепт очень быстрого сырного печенья из Италии и одновременно отличной закуски к вину найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Растереть яичные желтки с сахарной пудрой до белого цвета, добавить размягченное масло и растереть до однородности.
  2. Частями добавить муку и вымесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отправить на 30 минут в холодильник.
  3. Орехи измельчить, взбить яйцо для смазывания.
  4. Тесто разделить на 4 части, каждую раскатать в круг толщиной до 1 см. Стаканом вырезать печенья. Выложить на застеленный противень.
  5. В середине каждого печенья сделать углубление, смазать все печенье яйцом и посыпать орехами.
  6. Выпекать при 180 градусах 15-20 минут. В каждое углубление положить по вишне.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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