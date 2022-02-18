С орехами и вишенкой на верхушке – как испечь молдавское печенье гогошь

Рецептов песочного печенья очень много, но каждое из них особенное. В Италии есть удивительное канестрелли, тесто для него замешивается на вареных желтках, поэтому оно максимально песочное.
Для молдавского гогошь нужны сырые яичные желтки. Перед тем, как заготовки попадут в духовку, в центре каждого нужно сделать углубления.
Именно в них попадет вишенка без косточки.
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Рецепт со страницы moldavian_cuisine.
Молдавское печенье гогошь
Ингредиенты для теста:
- яичный желток – 4 шт.;
- яйцо – 1 шт.;
- масло сливочное размягченное – 150 г;
- сахарная пудра – 100 г;
- мука – 350 г;
- вишня размороженная или в собственном соку – 150 г;
- грецкие орехи – 100 г.
Рецепт очень быстрого сырного печенья из Италии и одновременно отличной закуски к вину найдете здесь.
Как приготовить:
- Растереть яичные желтки с сахарной пудрой до белого цвета, добавить размягченное масло и растереть до однородности.
- Частями добавить муку и вымесить тесто. Оно не должно липнуть к рукам. Отправить на 30 минут в холодильник.
- Орехи измельчить, взбить яйцо для смазывания.
- Тесто разделить на 4 части, каждую раскатать в круг толщиной до 1 см. Стаканом вырезать печенья. Выложить на застеленный противень.
- В середине каждого печенья сделать углубление, смазать все печенье яйцом и посыпать орехами.
- Выпекать при 180 градусах 15-20 минут. В каждое углубление положить по вишне.