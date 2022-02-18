С орехами и вишенкой на верхушке – как испечь молдавское печенье гогошь

Вишня может быть размороженная или консервированная в собственном соку и без косточки. Она не попадет в духовку с печеньем, а будет украшать его после

Молдавское печенье гогошь / Фото: instagram.com/olena.panasiuk/

Рецептов песочного печенья очень много, но каждое из них особенное. В Италии есть удивительное канестрелли, тесто для него замешивается на вареных желтках, поэтому оно максимально песочное.

Для молдавского гогошь нужны сырые яичные желтки. Перед тем, как заготовки попадут в духовку, в центре каждого нужно сделать углубления.

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Именно в них попадет вишенка без косточки.

Рецепт со страницы moldavian_cuisine.

Молдавское печенье гогошь

Молдавское печенье гогошь / Фото: instagram.com/moldavian_cuisine/

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Ингредиенты для теста:

яичный желток – 4 шт.;

яйцо – 1 шт.;

масло сливочное размягченное – 150 г;

сахарная пудра – 100 г;

мука – 350 г;

вишня размороженная или в собственном соку – 150 г;

грецкие орехи – 100 г.

Рецепт очень быстрого сырного печенья из Италии и одновременно отличной закуски к вину найдете здесь.

Как приготовить:

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