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С творогом и джемом или с маком и орехами – как приготовить пышные завиванцы

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
27 ноября, 12:02
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Их можно выпекать в одноразовых формочках из фольги, если нет формы для выпечки хлеба. Завиванец печется или быстрым методом, или нужно долго расстаивать тесто
Рецепты завиванцев
Рецепты завиванцев / Фото: Коллаж: Сегодня

Завиванец – очень красивый и, пожалуй, один из самых пышных среди себе подобных. Кто-то помнит эту ароматную выпечку из детства.

Из названия ясно, что тесто нужно заворачивать в жгут или плести из него что-то наподобие косы.

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Ниже – два рецепта. Один не требует долгой расстойки теста, для второго тесто расстаивается дольше. Затраченное время, конечно, абсолютно оправдается.

Если есть желание, то в творожный завиванец по рецепту kaleda_tatsiana можно добавить немного изюма. Для завиванца с маком и орехами от galina_tsimbaliyk нужно приготовить сироп, которым будет пропитываться выпечка.

Творожный завиванец

Творожный завиванец
Творожный завиванец / Фото: instagram.com/kaleda_tatsiana/

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Ингредиенты:

  • 2 желтка;
  • 100 г сахара
  • 40-50 г растительного и сливочного масла пополам;
  • 200 г протертого творога;
  • 200 муки;
  • 2 ч. л. разрыхлителя;
  • ванилин.

Для начинки:

  • джем;
  • орехи;
  • шоколадные капли.

Как приготовить:

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  1. Замесить тесто блендером для полного объединения ингредиентов. Оставить на 30 минут в тепле. Раскатать в прямоугольник на присыпанном мукой столе.
  2. Для начинки соединить джем, орехи, шоколадные капли. Выложить начинку, сформировать рулет и разрезать вдоль на две полосы. Заплести из полос косу.
  3. Выложить в смазанную сливочным маслом форму и запекать при 180 градусах 40 минут.

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Завиванец с маком и орехами

Завиванец с маком и орехами
Завиванец с маком и орехами / Фото: instagram.com/galina_tsimbaliyk

Ингредиенты для теста:

  • 125 закваска 100% влажности;
  • 100 г молока (ледяного);
  • 250 г муки в/с;
  • 2 яйца;
  • 80 г сливочного масла 82%;
  • 100 г сахара;
  • щепотка соли;
  • ванильный сахар.

Для начинки:

  • по 60 г мака, орехов, сахара;
  • 15 г сливочного масла;
  • изюм;
  • 1 ч. л. меда.

Для сиропа:

  • 50 г сахара;
  • 50 г воды;
  • 20 г рома.

Как приготовить:

  1. Для закваски смешать по 75 г муки и воды. Добавить молоко, муку и яйца. Оставить на 30 минут.
  2. Добавить сахар, соль и масло. Оставить на брожение на 1,5-2 часа. Каждые 30 минут – складывание теста. Отправить в холодильник до 36 часов.
  3. Для начинки перетереть мак с сахаром, добавить теплое сливочное масло, изюм и ванилин.
  4. Раскатать тесто, добавить начинку, скрутить, посыпать измельченными орехами и уложить в форму, смазанную сливочным маслом до увеличения объема завиванца.
  5. Выпекать при 200 градусах 10 минут и еще 30 минут при 170 градусах.
  6. Для сиропа сахар и воду довести до кипения, остудить. Добавить ром. Горячий завиванец полить сиропом.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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