С творогом и джемом или с маком и орехами – как приготовить пышные завиванцы

Завиванец – очень красивый и, пожалуй, один из самых пышных среди себе подобных. Кто-то помнит эту ароматную выпечку из детства.
Из названия ясно, что тесто нужно заворачивать в жгут или плести из него что-то наподобие косы.
Ниже – два рецепта. Один не требует долгой расстойки теста, для второго тесто расстаивается дольше. Затраченное время, конечно, абсолютно оправдается.
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Если есть желание, то в творожный завиванец по рецепту kaleda_tatsiana можно добавить немного изюма. Для завиванца с маком и орехами от galina_tsimbaliyk нужно приготовить сироп, которым будет пропитываться выпечка.
Творожный завиванец
Ингредиенты:
- 2 желтка;
- 100 г сахара
- 40-50 г растительного и сливочного масла пополам;
- 200 г протертого творога;
- 200 муки;
- 2 ч. л. разрыхлителя;
- ванилин.
Для начинки:
- джем;
- орехи;
- шоколадные капли.
Как приготовить:
- Замесить тесто блендером для полного объединения ингредиентов. Оставить на 30 минут в тепле. Раскатать в прямоугольник на присыпанном мукой столе.
- Для начинки соединить джем, орехи, шоколадные капли. Выложить начинку, сформировать рулет и разрезать вдоль на две полосы. Заплести из полос косу.
- Выложить в смазанную сливочным маслом форму и запекать при 180 градусах 40 минут.
Завиванец с маком и орехами
Ингредиенты для теста:
- 125 закваска 100% влажности;
- 100 г молока (ледяного);
- 250 г муки в/с;
- 2 яйца;
- 80 г сливочного масла 82%;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- ванильный сахар.
Для начинки:
- по 60 г мака, орехов, сахара;
- 15 г сливочного масла;
- изюм;
- 1 ч. л. меда.
Для сиропа:
- 50 г сахара;
- 50 г воды;
- 20 г рома.
Как приготовить:
- Для закваски смешать по 75 г муки и воды. Добавить молоко, муку и яйца. Оставить на 30 минут.
- Добавить сахар, соль и масло. Оставить на брожение на 1,5-2 часа. Каждые 30 минут – складывание теста. Отправить в холодильник до 36 часов.
- Для начинки перетереть мак с сахаром, добавить теплое сливочное масло, изюм и ванилин.
- Раскатать тесто, добавить начинку, скрутить, посыпать измельченными орехами и уложить в форму, смазанную сливочным маслом до увеличения объема завиванца.
- Выпекать при 200 градусах 10 минут и еще 30 минут при 170 градусах.
- Для сиропа сахар и воду довести до кипения, остудить. Добавить ром. Горячий завиванец полить сиропом.
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