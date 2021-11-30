С яблоками и большим количеством сахарной пудры – как готовят оладьи в Польше

Оладьи настолько универсальны, что приготовить их может каждый. Оладьи и рецепты, учитывая их популярность, становятся хитом в Instagram.
В Польше их тоже любят и обязательно добавляют в них яблоки. Какой именно сорт вы выберете – не играет роли. А вот щедро украсить их сахарной пудрой нужно обязательно.
Для оладий от польского фудблогера sprawdzam_przepis нужны свежие дрожжи.
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Яблочные оладьи – польский рецепт
Ингредиенты:
- 25 г свежих дрожжей;
- 2 ст. л. сахара;
- 1,5 стакана теплого молока;
- 2 яйца;
- щепотка соли;
- 2,5 стакана муки;
- 2 средних яблока, очищенных и мелко натертых;
- сахарная пудра.
Как приготовить:
- Дрожжи измельчить в миске, всыпать сахар, залить молоком и тщательно перемешать.
- Добавить яйца, щепотку соли и перемешать. Всыпать муку и перемешать. Добавить яблоки и снова перемешать.
- Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 15-20 минут.
- На сковороде разогреть немного масла, ложкой выложить тесто и обжарить с двух сторон до золотистого цвета на медленном огне.
- Украсить сахарной пудрой.