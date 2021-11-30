Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Штамм Омикрон Маска, кто ты? Маска, кто ты? 🔱 Бурба - герой или предатель? 🎄 Новый год 2022

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

С яблоками и большим количеством сахарной пудры – как готовят оладьи в Польше

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
30 ноября, 07:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для польских оладий тесто нужно замешиваться на дрожжах. Соответственно, оно должно постоять в тепле перед жаркой. В конце оладьи щедро украшаются сахарной пудрой
Польские яблочные оладьи
Польские яблочные оладьи / Фото: instagram.com/nielicha_micha/

Оладьи настолько универсальны, что приготовить их может каждый. Оладьи и рецепты, учитывая их популярность, становятся хитом в Instagram.

В Польше их тоже любят и обязательно добавляют в них яблоки. Какой именно сорт вы выберете – не играет роли. А вот щедро украсить их сахарной пудрой нужно обязательно.

Реклама

Для оладий от польского фудблогера sprawdzam_przepis нужны свежие дрожжи.

Яблочные оладьи – польский рецепт

Ингредиенты:

  • 25 г свежих дрожжей;
  • 2 ст. л. сахара;
  • 1,5 стакана теплого молока;
  • 2 яйца;
  • щепотка соли;
  • 2,5 стакана муки;
  • 2 средних яблока, очищенных и мелко натертых;
  • сахарная пудра.

Как приготовить:

Реклама
  1. Дрожжи измельчить в миске, всыпать сахар, залить молоком и тщательно перемешать.
  2. Добавить яйца, щепотку соли и перемешать. Всыпать муку и перемешать. Добавить яблоки и снова перемешать.
  3. Накрыть тесто полотенцем и поставить в теплое место на 15-20 минут.
  4. На сковороде разогреть немного масла, ложкой выложить тесто и обжарить с двух сторон до золотистого цвета на медленном огне.
  5. Украсить сахарной пудрой.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь французскую кухню?
Где лучшие круасаны в Киеве
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира
Легко справляетесь с чисткой киви?
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять