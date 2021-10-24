С яблоком, творогом и американский классический – рецепты пирогов с тыквой

Для пирога с яблоком тыкву нужно будет натереть и добавить к другим ингредиентам. Остальным – понадобится тыквенное пюре. В рецепте американского пирога есть сгущенка

Рецепты пирогов с тыквой / Фото: Коллаж: Сегодня

Тыква в выпечке дружит со всем. Невероятно красивыми получаются сырники и запеканки. В этой подборке интересные решения для пирогов, а именно – с яблоками, рикоттой и изюмом, а также рецепт классического американского пирога с тыквой. Кстати, последний можно смело готовить и к Хэллоуину.

Для яблочно-тыквенного пирога от фудблогера ilike.2bake в тесто идет манная крупа, а творог для рецепта от foodblogger_nara нужно будет хорошо перетереть или заменить его рикоттой.

Реклама

Если будете делать тыквенное пюре впервые, то после того, как вы ее натрете, нужно дать стечь лишней жидкости, чтобы получить более насыщенный вкус.

Классический американский пирог

Американский пирог с тыквой / Фото: www.taste.com.au

Ингредиенты:

Реклама

Сахар – 50 г

Кукурузный крахмал – 1 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Сгущенное молоко – 150 г

Тыквенное пюре – 250 г

Корица – по вкусу

Сахарная пудра, взбитые сливки – для подачи

Для теста:

Мука – 250 г

Сахарная пудра – 50 г

Сливочное масло – 125 г

Желток

Ледяная вода – 1 ст. л.

Как приготовить:

Для теста соединить муку, сахар и масло в кухонном комбайне. Перемешивать, пока смесь не станет похожей на панировочные сухари. Добавить желток и ледяную воду, перемешать. Выложить в слегка посыпанную мукой форму. Сформировать корж и поставить в холодильник под пленкой на 30 минут. Разогреть духовку до 180 градусов. На корж положить пергамент и груз и выпекать 10 минут. Убрать груз и выпекать еще 10 минут, остудить. Для крема смешать сахар и кукурузный крахмал. Взбить яйца, сгущенное молоко, тыкву и корицу. Вылить на тесто и выпекать от 45 до 50 минут, остудить и поставить в холодильник на 1 час. Посыпать пирог сахарной пудрой. Подавать со взбитыми сливками.

Реклама

Пирог с тыквой и яблоками

Пирог с тыквой и яблоками / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Манка – 160 г

Мука – 130 г

Сахар – 180 г

Молоко – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сливочное масло – 30 г

Яблоки – 2 шт.

Мякоть тыквы – 250 г

Как приготовить:

Смешать все сухие ингредиенты. Натереть на крупной терке яблоки и тыкву. Выложить поочередно сухие ингредиенты и натертые яблоки с тыквой, аккуратно раскладывая лопаткой слои по форме. В молоко добавить сливочное масло и на 30 секунд поставить в микроволновку. Вылить в форму и вилкой сделать проколы, чтобы жидкость попала внутрь. Выпекать при 180 градусах, 35-40 минут.

Тыквенный пирог с творогом

Пирог с творогом и тыквой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Мука – 1 стакан

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Сахар – 2 ст. л.

Масло сливочное – 70 г

Яйцо 1 шт.

Для начинки:

Творог – 400 г

Тыква – 200 г

Сметана – 150 г

Яйца 3 штуки

Сахар – 1 стакан

Крахмал кукурузный – 4 ст. л.

Ваниль

Как приготовить: