Салат "Цезарь" – рецепты классического с анчоусами и более привычного с курицей

Ранний "Цезарь" – это порванные листья ромена, заправленные яйцом всмятку, взбитым с оливковым маслом и тертым пармезаном. Обязательно добавление вустерширского соуса

Салат "Цезарь" на Новый год-2022 / Фото: natashaskitchen.com

"Цезарь" несомненно украсит праздничный стол, если предпочитаете салаты без майонеза даже на Новый год.

Сегодня вариантов "Цезаря" достаточно и на любой вкус, но сначала салат представлял собой порванный руками салат романо (ромен).

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Он заправлялся соусом из яйца всмятку, взбитым с оливковым маслом, тертым пармезаном и вустерширским соусом.

В 30-ых годах прошлого века, в США, когда "Цезарь" стал популярным, к нему стали добавлять анчоусы.

Такой рецепт мы нашли на Seriouseats.com, салат с курицей – редакционный. И в один, и в другой нужен вустерширский соус.

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Салат "Цезарь" – рецепт с анчоусами

Салат "Цезарь" на Новый год-2022 / Фото: natashaskitchen.com

Ингредиенты:

Оливковое масло – 100 мл

Чеснок – 2 зуб. (измельченных)

Белый хлеб или батон – 200 г

Тертый пармезан – 100 г

Яичный желток

Сок лимона – 1 ст. л.

Анчоусы – 4-6 шт.

Вустерширский соус – 1 ч. л.

Рапсовое масло – 80 мл

Салат романо – 2 головки (внутренние листья)

Соль, черный перец

Как приготовить:

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Духовку разогреть до 190 градусов. Смешать 3 столовые ложки оливкового масла с измельченным чесноком и взбить в течение 30 секунд. Процедить, чтобы убрать из масла чеснок. Чеснок отложить. Добавить кубики хлеба и перемешать. Добавить 2 столовые ложки пармезана, перемешать и приправить по вкусу солью и перцем. Переложить на противень. Запекать около 15 минут. Вынуть из духовки и перемешать с еще 2 столовыми ложками пармезана. Дать остыть. Для заправки соединить яичный желток, лимонный сок, анчоусы, вустерширский соус, чеснок, пропущенный через пресс, и 1/4 стакана сыра пармезана. Взбивать блендером, при этом добавляя понемногу рапсового масла до образования однородной эмульсии. Постоянно взбивая, медленно медленно ввести 60 мл оливкового масла. Обильно приправить по вкусу солью и перцем. Перед подачей заправить салат. Добавить пармезан и гренки, перемешать. Переложить в салатник и посыпать сыром и гренками.

Салат "Цезарь" – рецепт с курицей

Салат с курицей и гренками Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

Кочан салата романо – 1 шт.

Пармезан – 100 г

Куриное филе – 2 шт.

Соль, молотый черный перец

Для заправки:

Филе анчоуса – 4 шт.

Яйцо – 1 шт.

Дижонская горчица – 2 ст. л.

Белый винный уксус – 1 ст. л.

Вустерский соус – 1 ч. л.

Соль – 1/2 ч. л.

Щепотка молотого перца

Подсолнечное масло – 150 мл

Оливковое масло – 100 мл

Для крутонов:

Чиабатта – 1 шт.

Растительное масло – 50 мл

Чеснок – 1 зуб.

Соль

Как приготовить: