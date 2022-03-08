Салат "Мимоза" – классический рецепт на 8 Марта с сардинами

"Мимоза" тем и хороша, что это максимально недорогой и очень вкусный салат. Это классика 8 Марта, и если есть возможность его приготовить, обязательно сделайте это.
"Мимоза" красивая и вполне заслуживает почетное место среди прочих блюд, которые можно приготовить в этот день.
Готовить "Мимозу" несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны пропитаться перед подачей.
Далее по теме
Салат "Мимоза"
Ингредиенты:
- 370 г сардин в собственном соку;
- 200 г моркови;
- 4 яйца;
- 1/4 репчатого или красного лука;
- 250 г картофеля;
- соль, укроп, майонез.
И еще один рецепт праздничного салата из рыбных консервов и плавленого сыра.
Как приготовить:
- Морковь и картофель отварите в кожуре до готовности. Остудите и очистите.
- Яйца отварите вкрутую, дайте остыть и очистите от скорлупы.
- Слейте из рыбной консервы сок, рыбу выложите в салатник с невысокими бортиками и разомните вилкой. Удалите видимые косточки.
- Посыпьте сверху измельченным луком и смажьте майонезом.
- Натрите вареный картофель на средней терке и выложите его следующим слоем. Немного посолите и смажьте майонезом.
- Сверху натрите морковь, посолите и тоже смажьте майонезом.
- Разделите яйца на белки и желтки. Натрите белки и на морковный слой.
- Измельчите укроп, оставив три веточки для украшения. Украсьте салат нарезанным укропом по кругу, а в центр положите веточки.
- Желток натрите на мелкой терке и выложите в виде цветков мимозы.