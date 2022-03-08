Салат "Мимоза" – классический рецепт на 8 Марта с сардинами

Особенности этого салата, что все ингредиенты максимально измельчаются, а картофель, морковь и яйца натираются на мелко

Салат "Мимоза" / Фото: Depositphotos

"Мимоза" тем и хороша, что это максимально недорогой и очень вкусный салат. Это классика 8 Марта, и если есть возможность его приготовить, обязательно сделайте это.

"Мимоза" красивая и вполне заслуживает почетное место среди прочих блюд, которые можно приготовить в этот день.

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Готовить "Мимозу" несложно, но весь процесс занимает не менее полутора часов, а кроме того, все слои должны пропитаться перед подачей.

Салат "Мимоза"

Салат "Мимоза" / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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370 г сардин в собственном соку;

200 г моркови;

4 яйца;

1/4 репчатого или красного лука;

250 г картофеля;

соль, укроп, майонез.

И еще один рецепт праздничного салата из рыбных консервов и плавленого сыра.

Как приготовить: