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Салат "Министерский" – можно готовить каждый день и на любые праздники (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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28 июня, 16:15
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В этом рецепте используют отварное куриное филе, можно встретить вариант с отварной говядиной или свининой. Заправляется майонезом или сметаной
Рецепт "Министерского" салата
Рецепт "Министерского" салата

Этот салат немного перекликается с "Загадкой для гостей", только в "Министерском", кроме прочего, есть омлет.

Красиво будет, если нарезать все ингредиенты тонкой соломкой. Грибы и лук обжарьте отдельно на небольшом количестве растительного масла. Лучше, если лук будет белым, салатным.

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Рецепт нашли на странице gotovim_doma1001.

Салат "Министерский"

Салат "Министерский"
Салат "Министерский" / Фото: instagram.com/gotovim_doma1001/

Ингредиенты:

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  • куриное филе – 300 г;
  • яйцо – 3 шт.;
  • молоко – 30 мл;
  • майонез – 150 мл;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • шампиньоны – 8 шт.;
  • перец, соль.

Как приготовить:

  1. Куриное филе отварить, остудить, нарезать поперек волокон.
  2. Лук нарезать тонко и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета.
  3. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на подсолнечном масле.
  4. Яйца куриные взбить в отдельной миске с молоком и жарить, как омлет на сковороде.
  5. Омлет нарезать полосками и соединить все ингредиенты в салатнике.
  6. Заправить майонезом, довести до вкуса солью и перцем.

Рецепт легкого салата из молодой капусты и особенной заправкой найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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