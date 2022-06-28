Салат "Министерский" – можно готовить каждый день и на любые праздники (фото)

В этом рецепте используют отварное куриное филе, можно встретить вариант с отварной говядиной или свининой. Заправляется майонезом или сметаной

Рецепт "Министерского" салата

Этот салат немного перекликается с "Загадкой для гостей", только в "Министерском", кроме прочего, есть омлет.

Красиво будет, если нарезать все ингредиенты тонкой соломкой. Грибы и лук обжарьте отдельно на небольшом количестве растительного масла. Лучше, если лук будет белым, салатным.

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Рецепт нашли на странице gotovim_doma1001.

Салат "Министерский"

Салат "Министерский" / Фото: instagram.com/gotovim_doma1001/

Ингредиенты:

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куриное филе – 300 г;

яйцо – 3 шт.;

молоко – 30 мл;

майонез – 150 мл;

лук репчатый – 1 шт.;

шампиньоны – 8 шт.;

перец, соль.

Как приготовить:

Куриное филе отварить, остудить, нарезать поперек волокон. Лук нарезать тонко и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета. Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на подсолнечном масле. Яйца куриные взбить в отдельной миске с молоком и жарить, как омлет на сковороде. Омлет нарезать полосками и соединить все ингредиенты в салатнике. Заправить майонезом, довести до вкуса солью и перцем.

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