Салат "Министерский" – можно готовить каждый день и на любые праздники (фото)

Рецепт "Министерского" салата
Этот салат немного перекликается с "Загадкой для гостей", только в "Министерском", кроме прочего, есть омлет.
Красиво будет, если нарезать все ингредиенты тонкой соломкой. Грибы и лук обжарьте отдельно на небольшом количестве растительного масла. Лучше, если лук будет белым, салатным.
Рецепт нашли на странице gotovim_doma1001.
Салат "Министерский"
Салат "Министерский" / Фото: instagram.com/gotovim_doma1001/
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г;
- яйцо – 3 шт.;
- молоко – 30 мл;
- майонез – 150 мл;
- лук репчатый – 1 шт.;
- шампиньоны – 8 шт.;
- перец, соль.
Как приготовить:
- Куриное филе отварить, остудить, нарезать поперек волокон.
- Лук нарезать тонко и обжарить на подсолнечном масле до золотистого цвета.
- Шампиньоны нарезать пластинками и обжарить на подсолнечном масле.
- Яйца куриные взбить в отдельной миске с молоком и жарить, как омлет на сковороде.
- Омлет нарезать полосками и соединить все ингредиенты в салатнике.
- Заправить майонезом, довести до вкуса солью и перцем.
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