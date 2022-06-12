Салат "Муравейник" – рецепт одного из самых оригинальных салатов

Формовать его нужно в виде муравейника, а украшается он тонко натертым и, обжаренным практически до состояния чипсов, картофелем

Рецепт салата "Муравейник" / Фото: instagram.com/kyxnia_so_vkusom/

Благодаря творческому и кулинарному потенциалу хозяек почти каждый день рождается новый салат. Интересный Загадку для гостей очень рекомендуем, среди его ингредиентов – нарезанные блины.

"Муравейник" – один из самых популярных на праздник и на каждый день. Он украшается картофелем, приготовленным до состояния фри, здесь важно натереть его тонко.

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Еще нужна курица, если есть время запеките филе, так будет гораздо вкуснее. Салат заправляется майонезом.

Рецепт от Калнина Наталья.

Салат "Муравейник"

Ингредиенты:

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отварная или запеченная курица – 200 г;

свежий огурец, помидор – по 2 шт.;

картофель – 3 шт.;

сыр – 100 г;

чеснок – 2 зуб.;

соль, перец, майонез, зелень.

Как приготовить:

Картофель натереть на терке для моркови по-корейски, хорошо промыть и обсушить на полотенце. В сковороду налить растительное масло высотой 4-5 мм, небольшими порциями обжарить картофель до золотистого цвета. Куриное филе (отварное или запеченное) нарезать соломкой, помидоры и огурцы нарезать брусочками. Сыр натереть. Помидоры выложить на дуршлаг, дать соку стечь. Собрать салат: первый слой – половина курицы, смазать майонезом, второй – половина огурцов, смазать майонезом, третий – помидоры, их нужно посолить и положить чеснок, пропущенный через пресс, и так далее. Последний слой – тертый сыр и майонез. Сверху выложить жареный картофель и украсить зеленью.

Как готовит салат "Муравейник" автор рецепта можно посмотреть в видео.

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Если предпочитаете максимально легкие, то есть овощные салаты, то приготовьте его с редисом, огурцом и яйцами.