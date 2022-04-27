Салат на майские – как приготовить "Загадку для гостей"

Обычно с появлением первых овощей и зелени хочется как можно больше самых разных овощных салатов.
"Загадка для гостей" – более сытный и очень праздничный. В нем тоже есть овощи – огурцы, помидоры и зеленый лук.
Кроме куриного филе, сытности ему прибавляют нарезанные блины, они замешиваются на яйцах, муке и крахмале.
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Фудблогер У Татьяны советует запечь филе в специях, так салат будет вкуснее.
Салат "Загадка для гостей"
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе;
- 2 огурца;
- 3 помидора;
- 4 яйца;
- майонез, зеленый лук
- по 1 ст. л. крахмала, муки;
- соль, перец.
Если в вашем окружении есть люди, рожденные под созвездием Рак, угостите их марокканским морковным салатом.
Как приготовить:
- Яйца взболтать с крахмалом и мукой. Разбить венчиком комочки.
- Из теста на растительном масле нажарить блины.
- Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. С огурцов снять кожицу и нарезать тонкой соломкой. Помидоры нарезать кубиком или брусочками.
- Блины сложить в рулет и нарезать на тонкие полоски и соединить с овощами.
- Филе нарезать соломкой и добавить в салат. Заправить салат и аккуратно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.
Подробней об этом салате смотрите в видео ниже.
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