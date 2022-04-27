Салат на майские – как приготовить "Загадку для гостей"

Нужно куриное филе. Его можно отварить, но лучше, если оно запечется со специями. Салат заправляется майонезом

Праздничный салат "Загадка для гостей" / Фото: Depositphotos

Обычно с появлением первых овощей и зелени хочется как можно больше самых разных овощных салатов.

"Загадка для гостей" – более сытный и очень праздничный. В нем тоже есть овощи – огурцы, помидоры и зеленый лук.

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Кроме куриного филе, сытности ему прибавляют нарезанные блины, они замешиваются на яйцах, муке и крахмале.

Фудблогер У Татьяны советует запечь филе в специях, так салат будет вкуснее.

Салат "Загадка для гостей"

Салат "Загадка для гостей" / Фото: У Татьяны

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Ингредиенты:

250 г куриного филе;

2 огурца;

3 помидора;

4 яйца;

майонез, зеленый лук

по 1 ст. л. крахмала, муки;

соль, перец.

Если в вашем окружении есть люди, рожденные под созвездием Рак, угостите их марокканским морковным салатом.

Как приготовить:

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Яйца взболтать с крахмалом и мукой. Разбить венчиком комочки. Из теста на растительном масле нажарить блины. Зеленый лук вымыть, обсушить и мелко нарезать. С огурцов снять кожицу и нарезать тонкой соломкой. Помидоры нарезать кубиком или брусочками. Блины сложить в рулет и нарезать на тонкие полоски и соединить с овощами. Филе нарезать соломкой и добавить в салат. Заправить салат и аккуратно перемешать. Посолить и поперчить по вкусу.

Подробней об этом салате смотрите в видео ниже.

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