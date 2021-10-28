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Салат "Паутинка" на Хэллоуин – он слоеный, с курицей и грибами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
28 октября, 09:01
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Этот салат слоеный. Нужны отварная куриная грудка, свежие или маринованные шампиньоны, твердый сыр. Для декора – черные маслины и морковь по-корейски
Салат "Паутинка"
Салат "Паутинка" / Фото: instagram.com/svet_lana_cook/

Салаты на Хэллоуин, самые разные, но стилизованные под праздник, – это больше наша кулинарная выдумка. Вот так и был придуман в народе салат "Паутинка", где в роли "паутины" выступает морковь по-корейски. Но ее нужно будет купить не только для декора, она среди ингредиентов.

Фудблогер svet_lana_cook предлагает сделать его с шампиньонами, в нашем случае со свежими, курицей и сыром. Принцип салата – слоеный.

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Слоеный салат "Паутинка" с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 400 г
  • Грудка куриная, морковь по-корейски – по 300 г
  • Сыр твердый – 200 г
  • Яйца – 5 шт.
  • Горошек зеленый
  • Маслины
  • Майонез
  • Сливочное масло

Как приготовить:

  1. Отварить курицу в соленой воде до полной готовности. Шампиньоны порезать, обжарить на сливочном масле.
  2. Яйца и сыр натереть крупно.
  3. Выложить салат слоями: мясо, грибы, майонез, морковь, яйца, майонез, сыр.
  4. Из моркови сделать "паутинку", из горошка и маслин – "паука".

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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