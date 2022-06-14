Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?

Без муки и сахара

Бамбл-кофе

Сыр за 15 минут

Готовим баклажаны

Как в детстве

Суп из кабачков
СЕГОДНЯ Еда

Салат, пирог и лимонад – 3 интересных и быстрых рецепта с клубникой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 09:52
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Это насыпной или тертый пирог, салат с куриной печенью и шпинатом, он заправляется бальзамическим соусом. Все это не требует особых умений, все готовится просто
Рецепты с клубникой
Рецепты с клубникой / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Конечно, самая вкусная клубника – это когда ешь ее просто так ну или используешь для сырников, тоже очень ярко.

Но эта ягода действительно может дать привычной еде не только красоту, но и новые вкусовые оттенки. Украинский фудблогер pp_mamacook предлагает обжарить куриную печень на сливочном масле, выложить на тарелку вместе с клубникой и шпинатом, заправить несколькими каплями бальзамического соуса.

Реклама

Пирог от elena_photofood выпекается на основе песочного теста. Причем традиционно собирать его в шар не нужно, пусть остается крошкой после замеса для хрустящей текстуры.

Рецепт лимонада редакционный, количества сахара не указываем, добавляйте его на свое усмотрение.

Салат с куриной печенью и клубникой

Салат с куриной печенью и клубникой
Салат с куриной печенью и клубникой

Реклама

Ингредиенты:

  • печень куриная – 300 г;
  • шпинат;
  • клубника – 7-8 шт.;
  • копченая паприка, сушеный базилик, соль;
  • бальзамический соус;
  • кукурузная мука, сливочное масло – для жарки.

Как приготовить:

  1. Печень почистить, нарезать, приправить базиликом и паприкой.
  2. Обжарить на сливочном масле в кукурузной панировке 10-15 минут.
  3. На тарелку выложить шпинат, печень и клубнику. Украсить бальзамическим соусом.

Со шпинатом получается отличное куриное филе, вкусный и легкий ужин.

Реклама

Насыпной пирог с клубникой

Насыпной пирог с клубникой
Насыпной пирог с клубникой / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Ингредиенты для теста:

  • мука – 280 г;
  • сахар – 140 г;
  • щепотка соли;
  • разрыхлитель – 6 г;
  • масло сливочное (замороженное) – 180 г;
  • желток – 2 шт.;
  • уксус яблочный 4,5 -9 %, ванильный сахар – по 1 ч. л.

Начинка:

  • клубника – 500 г;
  • крахмал – 2 ст. л.;
  • сахар – 45 г;
  • цедра лимона – половина ч. л.

Как приготовить:

  1. Соединить муку, сахар, разрыхлитель и соль, перемешать.
  2. Ввести частями холодное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками, замесить руками в крошку.
  3. Ввести яичные желтки и уксус. Тесто должно остаться крошкой, в шар тесто не объединять.
  4. Тесто разделить на 2 части для основы и для верха.
  5. Форму застелить пергаментом по дну и бортикам. Равномерно распределить по дну формы 2/3 части теста, убрать в холодильник.
  6. Клубнику нарезать, добавить сахар, крахмал, цедру лимона и перемешать.
  7. На песочную основу выложить клубничный слой и сверху распределить тертое тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 45 минут.

С клубникой можно попробовать приготовить тирамису. Вместо кофе для пропитки савоярди попробуйте клубничный сок.

Клубничный лимонад

Для практически безупречных Весов – лимонад с клубникой
Для практически безупречных Весов – лимонад с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 100 г свежей клубники;
  • 2 лимона;
  • 1 стакан воды;
  • сахар – по вкусу;
  • лед.

Как приготовить:

  1. Лимоны ошпарить кипятком и срезать кожуру, белую мякоть убрать.
  2. Залить цедру водой, добавить сахар и довести до кипения. Дать сиропу настояться 3 часа.
  3. Из лимонов выдавить сок. Клубнику измельчить в блендере.
  4. Соединить лимонад и ягодное пюре, добавить лед.

Для турецкого лимонада клубника не нужна. Кроме лимонов, понадобится апельсин. Рецепт напитка читайте здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете мяту в рационе?
Готовить
Подборка блюд
Что приготовить из брокколи
Рецепты
Секреты чешской кухни
Куриная печень
Готовить
Секреты свежести
Как хранить сыр?
Узнать
Контроль качества
Как проверить чай?
Хакнуть
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить соль в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Лайфхак недели
Домашняя вареная колбаса
Хакнуть

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять