Салат, пирог и лимонад – 3 интересных и быстрых рецепта с клубникой

Конечно, самая вкусная клубника – это когда ешь ее просто так ну или используешь для сырников, тоже очень ярко.
Но эта ягода действительно может дать привычной еде не только красоту, но и новые вкусовые оттенки. Украинский фудблогер pp_mamacook предлагает обжарить куриную печень на сливочном масле, выложить на тарелку вместе с клубникой и шпинатом, заправить несколькими каплями бальзамического соуса.
Пирог от elena_photofood выпекается на основе песочного теста. Причем традиционно собирать его в шар не нужно, пусть остается крошкой после замеса для хрустящей текстуры.
Рецепт лимонада редакционный, количества сахара не указываем, добавляйте его на свое усмотрение.
Салат с куриной печенью и клубникой
Ингредиенты:
- печень куриная – 300 г;
- шпинат;
- клубника – 7-8 шт.;
- копченая паприка, сушеный базилик, соль;
- бальзамический соус;
- кукурузная мука, сливочное масло – для жарки.
Как приготовить:
- Печень почистить, нарезать, приправить базиликом и паприкой.
- Обжарить на сливочном масле в кукурузной панировке 10-15 минут.
- На тарелку выложить шпинат, печень и клубнику. Украсить бальзамическим соусом.
Со шпинатом получается отличное куриное филе, вкусный и легкий ужин.
Насыпной пирог с клубникой
Ингредиенты для теста:
- мука – 280 г;
- сахар – 140 г;
- щепотка соли;
- разрыхлитель – 6 г;
- масло сливочное (замороженное) – 180 г;
- желток – 2 шт.;
- уксус яблочный 4,5 -9 %, ванильный сахар – по 1 ч. л.
Начинка:
- клубника – 500 г;
- крахмал – 2 ст. л.;
- сахар – 45 г;
- цедра лимона – половина ч. л.
Как приготовить:
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- Соединить муку, сахар, разрыхлитель и соль, перемешать.
- Ввести частями холодное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками, замесить руками в крошку.
- Ввести яичные желтки и уксус. Тесто должно остаться крошкой, в шар тесто не объединять.
- Тесто разделить на 2 части для основы и для верха.
- Форму застелить пергаментом по дну и бортикам. Равномерно распределить по дну формы 2/3 части теста, убрать в холодильник.
- Клубнику нарезать, добавить сахар, крахмал, цедру лимона и перемешать.
- На песочную основу выложить клубничный слой и сверху распределить тертое тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 45 минут.
С клубникой можно попробовать приготовить тирамису. Вместо кофе для пропитки савоярди попробуйте клубничный сок.
Клубничный лимонад
Ингредиенты:
- 100 г свежей клубники;
- 2 лимона;
- 1 стакан воды;
- сахар – по вкусу;
- лед.
Как приготовить:
- Лимоны ошпарить кипятком и срезать кожуру, белую мякоть убрать.
- Залить цедру водой, добавить сахар и довести до кипения. Дать сиропу настояться 3 часа.
- Из лимонов выдавить сок. Клубнику измельчить в блендере.
- Соединить лимонад и ягодное пюре, добавить лед.
Для турецкого лимонада клубника не нужна. Кроме лимонов, понадобится апельсин. Рецепт напитка читайте здесь.