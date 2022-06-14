Салат, пирог и лимонад – 3 интересных и быстрых рецепта с клубникой

Это насыпной или тертый пирог, салат с куриной печенью и шпинатом, он заправляется бальзамическим соусом. Все это не требует особых умений, все готовится просто

Рецепты с клубникой / Фото: depositphotos.com, Коллаж: Сегодня

Конечно, самая вкусная клубника – это когда ешь ее просто так ну или используешь для сырников, тоже очень ярко.

Но эта ягода действительно может дать привычной еде не только красоту, но и новые вкусовые оттенки. Украинский фудблогер pp_mamacook предлагает обжарить куриную печень на сливочном масле, выложить на тарелку вместе с клубникой и шпинатом, заправить несколькими каплями бальзамического соуса.

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Пирог от elena_photofood выпекается на основе песочного теста. Причем традиционно собирать его в шар не нужно, пусть остается крошкой после замеса для хрустящей текстуры.

Рецепт лимонада редакционный, количества сахара не указываем, добавляйте его на свое усмотрение.

Салат с куриной печенью и клубникой

Салат с куриной печенью и клубникой

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Ингредиенты:

печень куриная – 300 г;

шпинат;

клубника – 7-8 шт.;

копченая паприка, сушеный базилик, соль;

бальзамический соус;

кукурузная мука, сливочное масло – для жарки.

Как приготовить:

Печень почистить, нарезать, приправить базиликом и паприкой. Обжарить на сливочном масле в кукурузной панировке 10-15 минут. На тарелку выложить шпинат, печень и клубнику. Украсить бальзамическим соусом.

Со шпинатом получается отличное куриное филе, вкусный и легкий ужин.

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Насыпной пирог с клубникой

Насыпной пирог с клубникой / Фото: instagram.com/elena_photofood/

Ингредиенты для теста:

мука – 280 г;

сахар – 140 г;

щепотка соли;

разрыхлитель – 6 г;

масло сливочное (замороженное) – 180 г;

желток – 2 шт.;

уксус яблочный 4,5 -9 %, ванильный сахар – по 1 ч. л.

Начинка:

клубника – 500 г;

крахмал – 2 ст. л.;

сахар – 45 г;

цедра лимона – половина ч. л.

Как приготовить:

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Соединить муку, сахар, разрыхлитель и соль, перемешать. Ввести частями холодное сливочное масло, предварительно нарезанное кубиками, замесить руками в крошку. Ввести яичные желтки и уксус. Тесто должно остаться крошкой, в шар тесто не объединять. Тесто разделить на 2 части для основы и для верха. Форму застелить пергаментом по дну и бортикам. Равномерно распределить по дну формы 2/3 части теста, убрать в холодильник. Клубнику нарезать, добавить сахар, крахмал, цедру лимона и перемешать. На песочную основу выложить клубничный слой и сверху распределить тертое тесто. Выпекать пирог в предварительно разогретой до 190 градусов духовке 45 минут.

С клубникой можно попробовать приготовить тирамису. Вместо кофе для пропитки савоярди попробуйте клубничный сок.

Клубничный лимонад

Для практически безупречных Весов – лимонад с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

100 г свежей клубники;

2 лимона;

1 стакан воды;

сахар – по вкусу;

лед.

Как приготовить:

Лимоны ошпарить кипятком и срезать кожуру, белую мякоть убрать. Залить цедру водой, добавить сахар и довести до кипения. Дать сиропу настояться 3 часа. Из лимонов выдавить сок. Клубнику измельчить в блендере. Соединить лимонад и ягодное пюре, добавить лед.

Для турецкого лимонада клубника не нужна. Кроме лимонов, понадобится апельсин. Рецепт напитка читайте здесь.