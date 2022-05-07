Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Начинки для пиццы

Полезный завтрак

Без сахара и муки

Оладьи из капусты

Воздушное пюре

Сытный ужин
СЕГОДНЯ Еда

Салат с крабовыми палочками – рецепты с рисом и куриной грудкой

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 14:14
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Что касается куриной грудки, то ее лучше отварить, а не запечь. К этому салату нужно немного шампиньонов. Заправляйте майонезом или натуральным йогуртом
Рецепты салатов с крабовыми палочками
Рецепты салатов с крабовыми палочками / Фото: Depositphotos

Крабовые палочки – отличный продукт для самых разных закусок на день рождения и другие праздники, и когда хочется съесть вкусный салат.

Интересно, что этому салату почти сотня лет, сначала он назывался "Луи". Понятно, что использовалось настоящее мясо краба, а популярным "Луи" стал, как говорят, благодаря тенору Энрико Карузо. Он очень любил его.

Реклама

На наших кухнях салат пережил некоторые изменения, у него самые разные вариации. К нему добавляют сыр и помидоры, куриную грудки и обжаренные шампиньоны.

Не забудьте хорошо промыть рис перед тем, как варить. Это нужно сделать минимум пять раз.

К салату с куриной грудкой от prostye.recepty80 нужно немного шампиньонов. Заправка для риса в классическом рецепте от украинского шеф-повара Sergey Pokanevich.

Реклама

Салат с крабовыми палочками (классический)

Салат с крабовыми палочками
Салат с крабовыми палочками / Фото: instagram.com/evgeniya_oknina

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 200 г;
  • рис – 100 г;
  • кукуруза – 1 банка;
  • яйцо – 4 шт.;
  • огурец – 2-3 шт.;
  • помидор;
  • половина луковицы;
  • зеленый лук, укроп, йогурт, майонез, соль, перец.

Для заправки риса:

Реклама
  • соль – щепотка;
  • сахар, соевый соус – по 1 ч. л.;
  • уксус яблочный 6% – 2 ч. л.

Как приготовить:

  1. Яйца сварить и палочки нарезать. Добавить нарезанные овощи и зелень, соединить.
  2. Из кукурузы слить жидкость .Добавить к салату.
  3. Соединить все ингредиенты для заправки, перемешать с рисом.
  4. Рис добавить к салату, посолить и заправить майонезом или йогуртом.

Как сделать котлеты из крабовых палочек – узнаете здесь.

Салат с крабовыми палочками и куриной грудкой

Салат с крабовыми палочками можно подавать в тарталетках
Салат с крабовыми палочками можно подавать в тарталетках / Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 250 г;
  • куриное филе отварное – 1 шт.;
  • шампиньоны – 200 г;
  • кукуруза консервированная – половина банки;
  • морковь, лук – по 1 шт.;
  • майонез, соль

Как приготовить:⠀

  1. Морковь мелко натереть, лук нарезать мелко и обжарить на растительном масле до готовности.
  2. Шампиньоны нарезать и потушить до испарения жидкости.
  3. Крабовые палочки и куриное филе нарезать мелкими кубиками. С кукурузы слить жидкость.
  4. Все ингредиенты соединить, добавить соль и майонез, перемешать.

Салат с крабовыми палочками очень вкусно подаваться в тортильях. Рецепт найдете здесь.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Используете щавель в блюдах?
Готовить
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить крохмал?
Овсянка
Овсянка
Мука
Мука
Яйца
Яйца
1 /2
Еще продукты
Секреты свежести
Как хранить зелень?
Узнать
Лайфхак недели
Домашний пломбир
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять