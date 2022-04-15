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Салат с молодой капустой – весь секрет в особенной заправке на основе желтков

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 апреля, 17:40
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Яичные белки тоже нужны для салата, их с огурцами нарежьте соломкой. Для заправки нужна сметана
Салат из молодой капустой, огурцами и яйцами
Салат из молодой капустой, огурцами и яйцами / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/sofi.kotova

Молодая капуста, вместе с редисом, – самые главные овощи апреля-мая и относительно недорогие. Как вкусно использовать редис в салате – мы писали.

Этот салат самый простой, но только на первый взгляд. Обычно яйца нарезаются полностью, то есть белки с желтками. Здесь нарезанными будут только белки.

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Желтки же нужно измельчить с помощью вилки и смешать с подсолнечным маслом, сметаной и горчицей. По желанию добавьте к салату немного консервированного горошка.

Рецепт увидели на канале Аппетитное ТВ.

Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами

Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами
Салат из молодой капусты с огурцом и яйцами / Фото: instagram.com/home_kitchen_34_recipes

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Ингредиенты:

  • молодая капуста – 400 г;
  • огурец – 1 шт.;
  • яйца – 4 шт.;
  • зелень;
  • соль;
  • подсолнечное масло, сметана – по 3 ст. л.;
  • горчица – 1 ч. л.

Еще один сезонный салат, только с редисом и яйцом, найдете здесь.

Как приготовить:

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  1. Капусту нашинковать, огурцы и зелень нарезать.
  2. Белки отделить от желтков. Белки нарезать соломкой и добавить к овощам.
  3. Желтки посолить и размять вилкой.
  4. Соединить масло, сметану и горчицу, перемешать. Заправить салат.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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