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Салат с тунцом и оливками из Испании – как приготовить и за что его любят в этой стране

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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15 февраля, 17:36
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Во-первых, потому что оливки и тунец – самые любимые ингредиентов в Испании, во-вторых, этот салат, судя по составу, просто обязан быть вкусным
Испанский салат с тунцом и оливками
Испанский салат с тунцом и оливками / Фото: instagram.com/restaurantgandul/

Продолжаем знакомиться с испанским миром салатов. Как его себе представлял Сальвадор Дали, то есть какой салат он придумал лично для себя и любил его безгранично, мы рассказывали.

Этот салат, если верить кулинарным историческим записям, стал максимально популярным во времена Франциско Франко.

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А в Испанию он попал из Франции. Нужно сказать, что майонеза в этом салате должно быть много.

Так что есть резон приготовить соус самостоятельно.

И да, говорят, что в Испании его любят заказывать или готовить под бокал пива. А в остальном в этом салате есть все, что любят испанцы, особенно – тунец и оливки.

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Этот салат от шеф-повара Карлоса Аргиньяно. Его рецепт нашли на сайте Нogarmania.com.

Испанский салат с тунцом от шеф-повара Карлоса Аргиньяно

Испанский салат с тунцом от шеф-повара Карлоса Аргиньяно
Испанский салат с тунцом от шеф-повара Карлоса Аргиньяно / Фото: www.hogarmania.com

Ингредиенты:

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  • 2-3 картофелины;
  • 4 моркови;
  • 2 яйца;
  • 20 фаршированных оливок;
  • 3 ст. л. консервированного горошка;
  • 200 г тунца в масле;
  • домашний майонез;
  • соль, петрушка.

А как сделать японский картофельный салат, который в некотором смысле родился под влиянием оливье, узнаете здесь.

Как приготовить:

  1. Картофель отварить в мундире. Отварить морковь и яйца. Овощи варить в подсоленной воде.
  2. Картофель, морковь и яйца нарезать небольшими кубиками. Оливки нарезать мелко.
  3. Соединить все ингредиенты, добавить горошек и раскрошенный тунец. Заправить майонезом, добавить соль по вкусу. Перемешать, украсить петрушкой.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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