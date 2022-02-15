Салат с тунцом и оливками из Испании – как приготовить и за что его любят в этой стране

Во-первых, потому что оливки и тунец – самые любимые ингредиентов в Испании, во-вторых, этот салат, судя по составу, просто обязан быть вкусным

Испанский салат с тунцом и оливками / Фото: instagram.com/restaurantgandul/

Продолжаем знакомиться с испанским миром салатов. Как его себе представлял Сальвадор Дали, то есть какой салат он придумал лично для себя и любил его безгранично, мы рассказывали.

Этот салат, если верить кулинарным историческим записям, стал максимально популярным во времена Франциско Франко.

Реклама

А в Испанию он попал из Франции. Нужно сказать, что майонеза в этом салате должно быть много.

Так что есть резон приготовить соус самостоятельно.

И да, говорят, что в Испании его любят заказывать или готовить под бокал пива. А в остальном в этом салате есть все, что любят испанцы, особенно – тунец и оливки.

Реклама

Этот салат от шеф-повара Карлоса Аргиньяно. Его рецепт нашли на сайте Нogarmania.com.

Испанский салат с тунцом от шеф-повара Карлоса Аргиньяно

Испанский салат с тунцом от шеф-повара Карлоса Аргиньяно / Фото: www.hogarmania.com

Ингредиенты:

Реклама

2-3 картофелины;

4 моркови;

2 яйца;

20 фаршированных оливок;

3 ст. л. консервированного горошка;

200 г тунца в масле;

домашний майонез;

соль, петрушка.

А как сделать японский картофельный салат, который в некотором смысле родился под влиянием оливье, узнаете здесь.

Как приготовить: