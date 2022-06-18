Салат "Шикарный" с баклажанами и яйцами – особенный рецепт

Еще нужно замариновать лук. Он сделает этот салат незабываемым. Все ингредиенты нарезаются соломкой и заправляются майонезом

Салат "Шикарный" с баклажанами, яйцами / Фото: Калнина Наталья

Мы хорошо знаем, что баклажаны активно готовятся повсеместно. Обязательно попробуйте испанскую запеканку тумбет с этими невероятными овощами.

Здесь из овощей только маринованный лук, обязательно заливайте его кипящей водой. Баклажаны после жарки должны полежать на бумажном полотенце, а все ингредиенты, для красоты, нарежьте соломкой или брусками.

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Рецепт нашли у фублогера Калнина Наталья.

Салат "Шикарный" с баклажанами и яйцами

Ингредиенты:

баклажаны, яйцо – по 3 шт.;

лук – 2 шт.;

майонез – 3 ст. л.;

соль, перец.

Маринад для лука:

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сахар – 1 ч. л.;

соль – 0,5 ч. л.;

уксус 9% – 3 ст. л.;

вода – 80 мл.

Как приготовить:

Баклажан нарезать тонкими брусками. Посолить и оставить на 30 минут. Лук нарезать тонкими полукольцами. Добавить соль, сахар и уксус. Залить кипятком, перемешать. Оставить на 20 минут. Баклажаны обжарить на растительном масле до готовности. Переложить на бумажное полотенце. Яйца нарезать соломкой. Соединить все ингредиенты (с лука слить жидкость). Добавить соль, перец и майонез, тщательно перемешать.

Посмотреть, каким получается этот салат, можно в видео.

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Рецепт теплого салата с баклажанами и другими овощами смотрите здесь.