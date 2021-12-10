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Салат "Тигровая шубка" с копченой курицей и черносливом – он украсит новогодний стол

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
10 декабря, 18:10
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Чернослив, который предварительно нужно замочить в горячей воде, больше для украшения. Из него будут формироваться полоски тигра. Кроме курицы, нужны яйца, огурцы, картофель
Салат "Тигровая шубка"
Салат "Тигровая шубка" / Фото: instagram.com/elvira_luchkova

Продолжаем знакомить вас с удивительными рыжими салатами, которые все активней появляются на страницах фудблогеров и домашних кулинаров.

Один из них, посвященный хозяину Нового года – Тигру, – нужно обязательно приготовить.

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Этот салат от elvira_luchkova называется "Шубка тигра" и состоит из копченого мяса курицы, маринованных огурцов, картофеля и яиц.

Огурцы стоит отжать от лишнего рассола, а чернослив, который будет украшать салат, подержать в горячей воде.

Салат "Тигровая шубка"

Ингредиенты:

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  • Копченый куриный окорочок
  • Яйца, картофель – по 3 шт.
  • Морковь – 1 большая
  • Маринованные огурцы – 5 шт. небольших
  • Майонез, чернослив

Как приготовить:

  1. Яйца сварить вкрутую. Сварить морковь и картофель до готовности, дать остыть.
  2. С окорочка снять кожу, отделить мясо от костей и мелко нарезать. Мелко нарезать яйцо и огурцы. Картофель и морковь натереть на крупной терке.
  3. Собрать салат слоями, каждый слой промазывая майонезом: картофель (подсалить), курица, огурцы, яйцо, морковь. На морковь майонез не добавлять.
  4. Тонко нарезать чернослив и выложить полоски. Дать настояться в холодильнике.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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