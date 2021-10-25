Салаты на Хэллоуин – оригинальные, но очень простые рецепты

Все они максимально просты в приготовлении, главное – творческий подход к оформлению. Салат из курицы подается в апельсине, стилизованном под фонарик Джека, а в салат с пастой макароны нужны черные

Салаты на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты – это то, что мы готовы есть каждый день. Салаты на Хэллоуин тоже обязательны вместе с другими устрашающими блюдами. В этой подборке есть разные, особенность – их оформление. Из оливок, мини-моркови и огурцов нужно сделать "глаза", "пальцы" и "мордочки" соответственно.

Для блюда от кулинара Патрисии Хитон нужны желтые черри, оливки и хумус. Салат с курицей от lena_michlena – это отличная подача.

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Фудблогер предлагает подавать его в апельсине, мякоть нужно убрать ложкой. А для устрашающего салата от кулинарного сайта Smilesandwich.com нужна будет черная паста.

Салат из макарон на Хэллоуин

Салат из макарон на Хэллоуин / Фото: smilesandwich.com

Ингредиенты:

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паста по вкусу;

пищевой краситель;

1 нарезанный огурец;

1/2 головки брокколи, нарезанной;

1 стакан помидоров черри, разрезанных пополам;

1 стакан тертой моркови;

1 стакан тертого сыра;

итальянская заправка для салатов – по вкусу.

Как приготовить:

Отварите макароны, как указано на упаковке, до состояния аль денте. Слейте воду и залете холодной водой. Брокколи отварите со специями. Вырежьте "мордочки" в ломтиках огурца. Добавьте примерно 1/4 стакана воды в большой пакет и выдавите 10 капель пищевого красителя. Добавьте макароны в пакет и перемешайте. Подождите несколько минут, слейте воду и промойте холодной водой. Переложите макароны в большую миску и добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Перед подачей на стол добавьте заправку.

Салат с курицей в апельсине

Салат с курицей в апельсине / Фото: instagram.com/lena_michlena/

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Ингредиенты:

1 шт. куриная грудка;

масло растительное;

лавровый лист;

150 г микс салата;

1 шт. апельсин;

2 шт. яйца, сваренные вкрутую;

70 г твердый сыр;

смесь перцев, соль, сухой чеснок – по вкусу.

Для соуса:

по 4 ст. л. майонеза и сыра;

2 ч. л. зернистая горчица;

3 шт. маринованные огурцы небольшие;

2 зуб. чеснок.

Как приготовить:

Куриную грудку посолите, натрите специями, полейте маслом. На дно формы положите лавровый лист и отправьте в духовку на 40-45 минут при 200 градусах. Для соуса взбейте все ингредиенты блендером. На большую тарелку положите микс салата, порезанную на кусочки курицу и полейте частью соуса. Добавьте нарезанные яйца. Нарежьте апельсин и добавьте к остальным ингредиентам Полейте соусом и посыпьте тертым сыром.

Салат с черри и "кровавым" соусом

Салат с черри и "кровавым соусом / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

4-6 стаканов зелени и микса салата;

1/2 стакана нарезанных черных оливок;

6 помидоров черри, разрезанных пополам;

1/2 стакана хумуса;

1 чашка маленьких шариков моцареллы;

1/2 стакана нарезанных зеленых оливок, фаршированных перцем;

1 чашка мини-моркови;

1/4 стакана нарезанного миндаля.

Для "кровавого" соуса:

по 1/2 стакана кетчупа и красного винного уксуса;

1/4 стакана меда;

1 ч. л. болгарского перца;

1 стакан рапсового масла;

соль и свежемолотый черный перец.

Как приготовить: