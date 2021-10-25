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Салаты на Хэллоуин – оригинальные, но очень простые рецепты

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
25 октября, 13:46
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Все они максимально просты в приготовлении, главное – творческий подход к оформлению. Салат из курицы подается в апельсине, стилизованном под фонарик Джека, а в салат с пастой макароны нужны черные
Салаты на Хэллоуин
Салаты на Хэллоуин / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты – это то, что мы готовы есть каждый день. Салаты на Хэллоуин тоже обязательны вместе с другими устрашающими блюдами. В этой подборке есть разные, особенность – их оформление. Из оливок, мини-моркови и огурцов нужно сделать "глаза", "пальцы" и "мордочки" соответственно.

Для блюда от кулинара Патрисии Хитон нужны желтые черри, оливки и хумус. Салат с курицей от lena_michlena – это отличная подача.

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Фудблогер предлагает подавать его в апельсине, мякоть нужно убрать ложкой. А для устрашающего салата от кулинарного сайта Smilesandwich.com нужна будет черная паста.

Салат из макарон на Хэллоуин

Салат из макарон на Хэллоуин
Салат из макарон на Хэллоуин / Фото: smilesandwich.com

Ингредиенты:

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  • паста по вкусу;
  • пищевой краситель;
  • 1 нарезанный огурец;
  • 1/2 головки брокколи, нарезанной;
  • 1 стакан помидоров черри, разрезанных пополам;
  • 1 стакан тертой моркови;
  • 1 стакан тертого сыра;
  • итальянская заправка для салатов – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Отварите макароны, как указано на упаковке, до состояния аль денте. Слейте воду и залете холодной водой.
  2. Брокколи отварите со специями.
  3. Вырежьте "мордочки" в ломтиках огурца.
  4. Добавьте примерно 1/4 стакана воды в большой пакет и выдавите 10 капель пищевого красителя. Добавьте макароны в пакет и перемешайте. Подождите несколько минут, слейте воду и промойте холодной водой.
  5. Переложите макароны в большую миску и добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Перед подачей на стол добавьте заправку.

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Салат с курицей в апельсине

Салат с курицей в апельсине
Салат с курицей в апельсине / Фото: instagram.com/lena_michlena/

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Ингредиенты:

  • 1 шт. куриная грудка;
  • масло растительное;
  • лавровый лист;
  • 150 г микс салата;
  • 1 шт. апельсин;
  • 2 шт. яйца, сваренные вкрутую;
  • 70 г твердый сыр;
  • смесь перцев, соль, сухой чеснок – по вкусу.

Для соуса:

  • по 4 ст. л. майонеза и сыра;
  • 2 ч. л. зернистая горчица;
  • 3 шт. маринованные огурцы небольшие;
  • 2 зуб. чеснок.

Как приготовить:

  1. Куриную грудку посолите, натрите специями, полейте маслом. На дно формы положите лавровый лист и отправьте в духовку на 40-45 минут при 200 градусах.
  2. Для соуса взбейте все ингредиенты блендером.
  3. На большую тарелку положите микс салата, порезанную на кусочки курицу и полейте частью соуса. Добавьте нарезанные яйца.
  4. Нарежьте апельсин и добавьте к остальным ингредиентам
  5. Полейте соусом и посыпьте тертым сыром.

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Салат с черри и "кровавым" соусом

Салат с черри и "кровавым соусом
Салат с черри и "кровавым соусом / Фото: www.foodnetwork.com

Ингредиенты:

  • 4-6 стаканов зелени и микса салата;
  • 1/2 стакана нарезанных черных оливок;
  • 6 помидоров черри, разрезанных пополам;
  • 1/2 стакана хумуса;
  • 1 чашка маленьких шариков моцареллы;
  • 1/2 стакана нарезанных зеленых оливок, фаршированных перцем;
  • 1 чашка мини-моркови;
  • 1/4 стакана нарезанного миндаля.

Для "кровавого" соуса:

  • по 1/2 стакана кетчупа и красного винного уксуса;
  • 1/4 стакана меда;
  • 1 ч. л. болгарского перца;
  • 1 стакан рапсового масла;
  • соль и свежемолотый черный перец.

Как приготовить:

  1. В салатник выложите зелень.
  2. Для "глаз" прикрепите ломтик черной оливы к разрезанной стороне каждой половинки помидора с каплей хумуса. Прикрепите зеленые оливки к каждому шарику моцареллы с хумусом.
  3. Чтобы сделать "пальцы", прикрепите по 1 дольке миндаля к концу каждой молодой моркови с хумусом.
  4. Для заправки взбейте кетчуп, уксус, мед, перец. Влейте масло во время взбивания, а затем добавьте соли и перца. Перемешайте заправку с салатом, а затем разложите сверху все "части тела".

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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