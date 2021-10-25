Салаты на Хэллоуин – оригинальные, но очень простые рецепты

Салаты – это то, что мы готовы есть каждый день. Салаты на Хэллоуин тоже обязательны вместе с другими устрашающими блюдами. В этой подборке есть разные, особенность – их оформление. Из оливок, мини-моркови и огурцов нужно сделать "глаза", "пальцы" и "мордочки" соответственно.
Для блюда от кулинара Патрисии Хитон нужны желтые черри, оливки и хумус. Салат с курицей от lena_michlena – это отличная подача.
Фудблогер предлагает подавать его в апельсине, мякоть нужно убрать ложкой. А для устрашающего салата от кулинарного сайта Smilesandwich.com нужна будет черная паста.
Салат из макарон на Хэллоуин
Ингредиенты:
- паста по вкусу;
- пищевой краситель;
- 1 нарезанный огурец;
- 1/2 головки брокколи, нарезанной;
- 1 стакан помидоров черри, разрезанных пополам;
- 1 стакан тертой моркови;
- 1 стакан тертого сыра;
- итальянская заправка для салатов – по вкусу.
Как приготовить:
- Отварите макароны, как указано на упаковке, до состояния аль денте. Слейте воду и залете холодной водой.
- Брокколи отварите со специями.
- Вырежьте "мордочки" в ломтиках огурца.
- Добавьте примерно 1/4 стакана воды в большой пакет и выдавите 10 капель пищевого красителя. Добавьте макароны в пакет и перемешайте. Подождите несколько минут, слейте воду и промойте холодной водой.
- Переложите макароны в большую миску и добавьте остальные ингредиенты. Перемешайте. Перед подачей на стол добавьте заправку.
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Салат с курицей в апельсине
Ингредиенты:
- 1 шт. куриная грудка;
- масло растительное;
- лавровый лист;
- 150 г микс салата;
- 1 шт. апельсин;
- 2 шт. яйца, сваренные вкрутую;
- 70 г твердый сыр;
- смесь перцев, соль, сухой чеснок – по вкусу.
Для соуса:
- по 4 ст. л. майонеза и сыра;
- 2 ч. л. зернистая горчица;
- 3 шт. маринованные огурцы небольшие;
- 2 зуб. чеснок.
Как приготовить:
- Куриную грудку посолите, натрите специями, полейте маслом. На дно формы положите лавровый лист и отправьте в духовку на 40-45 минут при 200 градусах.
- Для соуса взбейте все ингредиенты блендером.
- На большую тарелку положите микс салата, порезанную на кусочки курицу и полейте частью соуса. Добавьте нарезанные яйца.
- Нарежьте апельсин и добавьте к остальным ингредиентам
- Полейте соусом и посыпьте тертым сыром.
Салат с черри и "кровавым" соусом
Ингредиенты:
- 4-6 стаканов зелени и микса салата;
- 1/2 стакана нарезанных черных оливок;
- 6 помидоров черри, разрезанных пополам;
- 1/2 стакана хумуса;
- 1 чашка маленьких шариков моцареллы;
- 1/2 стакана нарезанных зеленых оливок, фаршированных перцем;
- 1 чашка мини-моркови;
- 1/4 стакана нарезанного миндаля.
Для "кровавого" соуса:
- по 1/2 стакана кетчупа и красного винного уксуса;
- 1/4 стакана меда;
- 1 ч. л. болгарского перца;
- 1 стакан рапсового масла;
- соль и свежемолотый черный перец.
Как приготовить:
- В салатник выложите зелень.
- Для "глаз" прикрепите ломтик черной оливы к разрезанной стороне каждой половинки помидора с каплей хумуса. Прикрепите зеленые оливки к каждому шарику моцареллы с хумусом.
- Чтобы сделать "пальцы", прикрепите по 1 дольке миндаля к концу каждой молодой моркови с хумусом.
- Для заправки взбейте кетчуп, уксус, мед, перец. Влейте масло во время взбивания, а затем добавьте соли и перца. Перемешайте заправку с салатом, а затем разложите сверху все "части тела".