Салаты на Новый год 2022 – абсолютно новые рецепты

Вы вряд ли пробовали салаты "Король стола" или "Пиковая дама", а еще – салат с отварными креветками и свежими овощами с интересной заправкой

Салаты на Новый год-2022 / Фото: Depositphotos

Без салатов на Новый год-2022 никак. Конечно, на столе будут стоять традиционные и очень любимые. Но можно разнообразить их теми вариантами, которые готовить еще не приходилось.

Салаты ниже соответствуют требованиям Водяного Тигра к новогоднему столу, так что их можно готовить смело.

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"Король стола" от amazing_kulinariya готовится в виде рулета, формировать его нужно в прямоугольной тарелке. Для салата с креветками и овощами по рецепту gotovim_vk возможны две заправки – на основе греческого йогурта или оливкового масла.

Салат "Пиковая дама" от juliettaby, в идеале, должен быть выложен в форме пики.

Салат "Пиковая дама"

Салат "Пиковая дама" / Фото: instagram.com/juliettaby

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Ингредиенты:

2 свеклы средние, запечь в мундире;

1 соленый огурец;

2 зубчика чеснока;

40 г грецких орехов;

1 яблоко несладкое;

майонез;

35 г чернослива.

Как приготовить:

Свеклу натереть на крупной терке. Чернослив залить горячей водой, чтобы он размягчился, нарезать соломкой. Огурец нарезать. Чеснок натереть на мелкую терку, яблоко – на крупную. Грецкие орехи измельчить. Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом. Верх салата посыпать дроблеными орехами.

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Салат с креветками и овощами

Салат с креветками и овощами / Фото: instagram.com/gotovim_vk/

Ингредиенты:

200 г креветки отварные;

по 2 шт. свежие огурцы, яйца;

1 шт. помидоры;

маслины, соль.

Для заправки 1:

2 ст. л. сметана 10% или греческий йогурт;

1 ч. л дижонская горчица.

Для заправки 2:

2 ст. л. оливковое масло;

1 ч. л. дижонская горчица.

Как приготовить:

Нарезать все ингредиенты, кроме креветок. Для заправки на выбор тщательно смешать ингредиенты. Заправить салат, украсить по желанию.

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Салат "Король стола"

Салат "Король стола" / Фото: instagram.com/amazing_kulinariya_/

Ингредиенты:

250-300 г куриное филе;

5-6 картофель;

по 4 куриные яйца, свежий огурец;

50 г перетертые грецкие орехи;

50 г курага или чернослив;

майонез для заправки.

Для украшения салата:

банка консервированного горошка;

твердый сыр;

пучок кинзы;

гранат.

Как приготовить: