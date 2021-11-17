Салаты на Новый год 2022 – абсолютно новые рецепты

Без салатов на Новый год-2022 никак. Конечно, на столе будут стоять традиционные и очень любимые. Но можно разнообразить их теми вариантами, которые готовить еще не приходилось.
Салаты ниже соответствуют требованиям Водяного Тигра к новогоднему столу, так что их можно готовить смело.
"Король стола" от amazing_kulinariya готовится в виде рулета, формировать его нужно в прямоугольной тарелке. Для салата с креветками и овощами по рецепту gotovim_vk возможны две заправки – на основе греческого йогурта или оливкового масла.
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Салат "Пиковая дама" от juliettaby, в идеале, должен быть выложен в форме пики.
Салат "Пиковая дама"
Ингредиенты:
- 2 свеклы средние, запечь в мундире;
- 1 соленый огурец;
- 2 зубчика чеснока;
- 40 г грецких орехов;
- 1 яблоко несладкое;
- майонез;
- 35 г чернослива.
Как приготовить:
- Свеклу натереть на крупной терке.
- Чернослив залить горячей водой, чтобы он размягчился, нарезать соломкой. Огурец нарезать.
- Чеснок натереть на мелкую терку, яблоко – на крупную. Грецкие орехи измельчить.
- Все ингредиенты перемешать и заправить майонезом.
- Верх салата посыпать дроблеными орехами.
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Салат с креветками и овощами
Ингредиенты:
- 200 г креветки отварные;
- по 2 шт. свежие огурцы, яйца;
- 1 шт. помидоры;
- маслины, соль.
Для заправки 1:
- 2 ст. л. сметана 10% или греческий йогурт;
- 1 ч. л дижонская горчица.
Для заправки 2:
- 2 ст. л. оливковое масло;
- 1 ч. л. дижонская горчица.
Как приготовить:
- Нарезать все ингредиенты, кроме креветок.
- Для заправки на выбор тщательно смешать ингредиенты.
- Заправить салат, украсить по желанию.
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Салат "Король стола"
Ингредиенты:
- 250-300 г куриное филе;
- 5-6 картофель;
- по 4 куриные яйца, свежий огурец;
- 50 г перетертые грецкие орехи;
- 50 г курага или чернослив;
- майонез для заправки.
Для украшения салата:
- банка консервированного горошка;
- твердый сыр;
- пучок кинзы;
- гранат.
Как приготовить:
- Отварить картофель, курицу и яйца. Огурцы, яйца и картофель натереть на терке. Курицу и сухофрукты нарезать мелко.
- Взять тарелку прямоугольной формы, накрыть пищевой пленкой.
- Формирование салата: слой 1 – картофель, плотно уложить, промазать майонезом, слой 2 – куриное филе и снова майонез, слой 3 – яйца, промазать майонезом, слой 4 – орехи с сухофруктами, снова майонез, слой 5 – огурцы, смазать майонезом.
- Каждый слой нужно немного посолить, кроме слоя с орехами и сухофруктами.
- Скрутить в рулет и замотать в пленку. Поставить в холодильник на несколько часов.
- Снова промазать со всех сторон майонезом.
- Ингредиенты для декора выложить диагональными полосами.
- Вначале горошек, а по его краям – ряд из зерен граната, между ними – тертый сыр и измельченная зелень.
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