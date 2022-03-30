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Салаты с фасолью – простые рецепты легкого овощного и с отварным мясом

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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30 марта, 17:37
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Фасоль может быть консервированная не в томате, но лучше, если сварите ее сами. Салаты заправляются растительным маслом и по желанию с добавлением сока лимона
Салаты с фасолью - простые рецепты
Салаты с фасолью - простые рецепты / Фото: Коллаж: Сегодня

Салаты с фасолью – это когда нужно сытно поужинать. Ниже два варианта. Один овощной, второй с отварным мясом. Предлагается говядина, она вполне заменима курицей или ветчиной.

Фасоль можно использовать консервированную в собственном соку, но лучше, если она будет отварена.

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Как правильно ее сварить – смотрите здесь.

Салат со свежими помидорами от vegansearth заправляется подсолнечным маслом. Вкуснее он будет со свежей кинзой.

Салат с говядиной по рецептуpp.mealзаправляется соусом из оливкового масла и сока лимона. Их берите по своему вкусу.

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Салат с фасолью и помидорами

Салат с фасолью и помидорами
Салат с фасолью и помидорами / Фото: instagram.com/vegansearth

Ингредиенты:

  • банка консервированной фасоли;
  • помидоры – 2-3 шт.;
  • красный лук – по вкусу;
  • чеснок – 1 зуб.;
  • кинза, соль, подсолнечное масло – по вкусу.

Фасоль можно использовать и в качестве начинки. Например в пастушьем пироге.⠀

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Как приготовить:

  1. Лук и помидоры нарезать, чеснок измельчить. Соединить и перемешать.
  2. С фасоли слить воду и добавить к помидорам с луком. Добавить соль и перец, заправить маслом. Перемешать.
  3. Подавать со свежей нарезанной кинзой.

Салат с фасолью и отварной говядиной

Салат с фасолью и отварной говядиной
Салат с фасолью и отварной говядиной / Фото: instagram.com/pp.mea

Ингредиенты:

  • 1 болгарский перец большой;
  • 1 маленькая банка фасоли в собственном соку;
  • 100 г отварной говядины;
  • 1 лук небольшой;
  • небольшая горсть грецких орехов;
  • петрушка или кинза;
  • оливковое масло, сок лимона, соль, перец – по вкусу.

Рецепт паштета из свеклы, для которого нужна фасоль и брынза читайте здесь.

Как приготовить:

  1. Все ингредиенты нарезать и смешать. Добавить измельченные орехи.
  2. Для заправки смешать оливковое масло и сок лимона, заправить салат.
  3. Довести до вкуса солью, перцем и свежей зеленью.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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