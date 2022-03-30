Салаты с фасолью – простые рецепты легкого овощного и с отварным мясом

Салаты с фасолью – это когда нужно сытно поужинать. Ниже два варианта. Один овощной, второй с отварным мясом. Предлагается говядина, она вполне заменима курицей или ветчиной.
Фасоль можно использовать консервированную в собственном соку, но лучше, если она будет отварена.
Как правильно ее сварить – смотрите здесь.
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Салат со свежими помидорами от vegansearth заправляется подсолнечным маслом. Вкуснее он будет со свежей кинзой.
Салат с говядиной по рецептуpp.mealзаправляется соусом из оливкового масла и сока лимона. Их берите по своему вкусу.
Салат с фасолью и помидорами
Ингредиенты:
- банка консервированной фасоли;
- помидоры – 2-3 шт.;
- красный лук – по вкусу;
- чеснок – 1 зуб.;
- кинза, соль, подсолнечное масло – по вкусу.
Фасоль можно использовать и в качестве начинки. Например в пастушьем пироге.⠀
Как приготовить:
- Лук и помидоры нарезать, чеснок измельчить. Соединить и перемешать.
- С фасоли слить воду и добавить к помидорам с луком. Добавить соль и перец, заправить маслом. Перемешать.
- Подавать со свежей нарезанной кинзой.
Салат с фасолью и отварной говядиной
Ингредиенты:
- 1 болгарский перец большой;
- 1 маленькая банка фасоли в собственном соку;
- 100 г отварной говядины;
- 1 лук небольшой;
- небольшая горсть грецких орехов;
- петрушка или кинза;
- оливковое масло, сок лимона, соль, перец – по вкусу.
Рецепт паштета из свеклы, для которого нужна фасоль и брынза читайте здесь.
Как приготовить:
- Все ингредиенты нарезать и смешать. Добавить измельченные орехи.
- Для заправки смешать оливковое масло и сок лимона, заправить салат.
- Довести до вкуса солью, перцем и свежей зеленью.