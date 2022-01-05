Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇰🇿 Майдан в Казахстане ⚡ В Харькове обвалился дом 💼 Политические прогнозы 2022 🍰 Готовим на Рождество

Блюдо к празднику

Сезонная запеканка

Пост к Рождеству

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Сальтисон, говядина с черносливом и бендерики – рецепты к Рождеству 7 января

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 января, 11:30
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для сальтисона нужно мясо куриных бедер, говядина получается очень сочной, потому что запекается в рукаве, а бендерики начиняются вашим любимым фаршем
Рецепты мясных блюд на Рождество 7 января
Рецепты мясных блюд на Рождество 7 января / Фото: Коллаж: Сегодня

Традиционно 7 января вся семья в сборе, Рождественский пост подошел к концу – и можно есть мясо. Много разного мяса в интересных интерпретациях.

Говядина, лучше свежий кусок мяса, не замороженный, по рецепту iamcookru получится максимально нежной, потому что готовится в рукаве.

Реклама

Для сальтисона от lili_skorovich нужно мясо куриного бедра и желатин.

Бендерики urbanistka_vlначиняются фаршем. Блины для них можно испечь по рецепту автора или по своему любимому.

Говядина с черносливом в рукаве

Говядина с черносливом в рукаве
Говядина с черносливом в рукаве / Фото: instagram.com/iamcookru/

Реклама

Ингредиенты:

  • Говядина (филе) – 1 кг
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Чернослив – 100 г
  • Соевый соус – 4 ст. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Специи сухие – 1 ч. л.
  • Соль – по вкусу

Как приготовить:

  1. Для маринада соединить соевый соус, масло, рубленный чеснок, специи для мяса (можно выбрать любые по вашему вкусу). Чернослив замочить на 30 минут, затем промыть.
  2. Говяжью мякоть порезать крупными кусками и залить маринадом. Тщательно перемешать и оставить мариноваться на 1 час.
  3. Рукав для запекания скрепить с одной стороны, выложить в него мясо и чернослив. Аккуратно перемешать.
  4. Рукав положить в форму для запекания и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 1,5 часа.

Читайте также:

Реклама

Бендерики

Бендерики
Бендерики / Фото: instagram.com/urbanistka_vl/

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Молоко – 600 мл в тесто, 100 мл – для кляра
  • Растительное масло – 3-5 ст. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 1 ст. л. с горкой
  • Сода – половина ч. л.

Для начинки:

  • Фарш мясной – 600 г
  • Луковица – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. В глубокой миске взбить два яйца с сахаром и солью. Добавить молоко, перемешать и ввести муку с содой. Взбить до однородности, в конце добавить растительное масло.
  2. Нажарить тонкие блины. Сложить блины стопкой, потом разрезать все пополам.
  3. Для начинки соединить фарш с измельченным луком, добавить по вкусу соль и молотый перец. Перемешать.
  4. На каждую половинку блина распределить начинку тонким слоем.
  5. Сложить блин сначала одной стороной внутрь до половины. Затем другой край блина также сложить сверху. Должен получиться треугольник с начинкой внутри. Так сформировать все блины.
  6. Для кляра взбить венчиком яйцо и молоко. Можно добавить щепотку соли.
  7. Обмакнуть каждый блин в кляр и выложить на разогретую с растительным маслом сковороду.
  8. Обжарить с двух сторон до румяной корочки на среднем огне.

Читайте также:

Сальтисон из курицы

Сальтисон из курицы
Сальтисон из курицы / Фото: instagram.com/lili_skorovich

Ингредиенты:

  • Мякоть куриного бедра без жира – 1 кг
  • Желатин в гранулах – 2 ст. л. с горкой
  • Итальянские или прованские травы – 1 ст. л. с горкой
  • Чеснок – 1 большой зуб. (выдавить)
  • Соль, перец – по вкусу

Как приготовить:

  1. Мякоть бедра нарезать на кусочки не меньше чем 2х2 см. Добавить травы, чеснок, перец и хорошо посолить. Перемешать и в конце добавить желатин. Еще раз все тщательно перемешать. Плотно упаковать в рукав для запекания, положить в форму, желательно в прямоугольную.
  2. Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.
  3. Вынуть из духовки, дать полностью остыть. Освободить от рукава. Убрать в холодильник на несколько часов.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
💰💰💰
Мы нашли пиццу за 10 000 грн
Честный отзыв
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Блоггеры рекомендуют
Лучшие рестораны мира

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять