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Самса слоеная и хрустящая – для начинки берите куриный фарш и картофель

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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2 мая, 10:03
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Самса из Узбекистана, там она гордость и достояние. Готовится с самыми разными начинками, перед выпеканием украшается маком или кунжутом
Как приготовить самсу
Как приготовить самсу / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Рецептом еще одних слоеных пирожков, мальтийских пастицци, мы делились. Самса тоже слоеная, одна из древнейших среди известных и себе подобных.

Тесто для них практически такое, как для вареников. Только очень тонко раскатывается и обильно смазывается сливочным маслом.

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Перед формовкой, тесто отправляется в морозилку на 25 минут. Лепить самсу нужно частями, чтобы тесто не успевало оттаять.

Именно за счет этого получается слоистая и хрустящая текстура пирожков. На канале Еда на любой Вкус очень рекомендуют следить за температурой во время выпекания.

Если она будет ниже двухсот градусов, самса не приготовится, а если передержать в духовке – самса станет сухой.

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Картофель и лук для начинки старайтесь нарезать мелко, для этого рецепта используется куриный фарш.

Самса с картофелем и фаршем

Самса с курицей и картофелем
Самса с курицей и картофелем / Фото: instagram.com/__mukasheva_g

Ингредиенты на 15 штук:

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  • мука – 500 г;
  • вода – 300 мл;
  • соль – 1 ч. л.;
  • сливочное масло – 150 г;
  • фарш – 400 г;
  • картофель – 300 г;
  • лук – 200 г;
  • соль, перец;
  • желток;
  • молоко – 1 ст. л;
  • мак.

Как испечь пирожки кныши на один укус – узнаете здесь.

Способ приготовления:

  1. В теплой воде развести соль. Вымесить тесто, чтобы оно не липло к рукам. Накрыть и оставить на 7-10 минут.
  2. Разделить тесто на 3-4 части. Скатать каждую часть в шарик и дать постоять несколько минут.
  3. Раскатать каждый шарик до толщины 2-3 миллиметра. Щедро смазать каждый лист сливочным маслом, накладывая их друга на друга. Верхний слой смазывать не нужно.
  4. Тесто разровнять и завернуть в плотный рулет. Тесто нужно охладить 5-7 минут.
  5. Разрезать тесто на порции и убрать на 20-30 минут.
  6. Нарезать мелко лук и картофель, добавить соль и перец, перемешать. Добавить фарш, снова перемешать.
  7. Тесто достать из морозилки частями, чтобы она не успевало таять. Тонко раскатать, выложить начинку и сформировать самсу в виде треугольника, швы подвернуть.
  8. Выложить на застеленный противень и смазать желтком с молоком. Сверху присыпать маком. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать 30-35 минут.

Посмотреть подробней, как формируется самса, можно в видео.

Кобете – крымскотатарский пирог, которым давно кормили воинов. Здесь есть его рецепт.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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