Самса слоеная и хрустящая – для начинки берите куриный фарш и картофель

Рецептом еще одних слоеных пирожков, мальтийских пастицци, мы делились. Самса тоже слоеная, одна из древнейших среди известных и себе подобных.
Тесто для них практически такое, как для вареников. Только очень тонко раскатывается и обильно смазывается сливочным маслом.
Перед формовкой, тесто отправляется в морозилку на 25 минут. Лепить самсу нужно частями, чтобы тесто не успевало оттаять.
Далее по теме
Именно за счет этого получается слоистая и хрустящая текстура пирожков. На канале Еда на любой Вкус очень рекомендуют следить за температурой во время выпекания.
Если она будет ниже двухсот градусов, самса не приготовится, а если передержать в духовке – самса станет сухой.
Картофель и лук для начинки старайтесь нарезать мелко, для этого рецепта используется куриный фарш.
Самса с картофелем и фаршем
Ингредиенты на 15 штук:
- мука – 500 г;
- вода – 300 мл;
- соль – 1 ч. л.;
- сливочное масло – 150 г;
- фарш – 400 г;
- картофель – 300 г;
- лук – 200 г;
- соль, перец;
- желток;
- молоко – 1 ст. л;
- мак.
Как испечь пирожки кныши на один укус – узнаете здесь.
Способ приготовления:
- В теплой воде развести соль. Вымесить тесто, чтобы оно не липло к рукам. Накрыть и оставить на 7-10 минут.
- Разделить тесто на 3-4 части. Скатать каждую часть в шарик и дать постоять несколько минут.
- Раскатать каждый шарик до толщины 2-3 миллиметра. Щедро смазать каждый лист сливочным маслом, накладывая их друга на друга. Верхний слой смазывать не нужно.
- Тесто разровнять и завернуть в плотный рулет. Тесто нужно охладить 5-7 минут.
- Разрезать тесто на порции и убрать на 20-30 минут.
- Нарезать мелко лук и картофель, добавить соль и перец, перемешать. Добавить фарш, снова перемешать.
- Тесто достать из морозилки частями, чтобы она не успевало таять. Тонко раскатать, выложить начинку и сформировать самсу в виде треугольника, швы подвернуть.
- Выложить на застеленный противень и смазать желтком с молоком. Сверху присыпать маком. Духовку разогреть до 200 градусов и выпекать 30-35 минут.
Посмотреть подробней, как формируется самса, можно в видео.
Кобете – крымскотатарский пирог, которым давно кормили воинов. Здесь есть его рецепт.