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Самые слоистые лепешки на сковороде – как приготовить катламу с луком

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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9 мая, 10:18
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Это узбекские лепешки, отличаются своей сочностью, потому что тесто смазывается сливочным маслом. Используется репчатый лук, можно брать зеленый
Узбекская катлама с луком
Узбекская катлама с луком / Фото: instagram.com/mamamakushat/

Писать о том, что катлама – это исключительно с луковой или мясной начинкой, неправильно. В отличие от грузинских чвиштари, которым нужен сулугуни, узбекская катлама может быть альтернативой хлебу и сдобы.

В этом рецепте она готовится с луком, можно есть просто так или с первыми блюдами. Попробуйте десертную катламу, тогда можно использовать изюм, орехи, сахар.

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Особенность катламы – в ее сочности и слоистости. Тонко раскатанное тесто смазывается топленым сливочным маслом перед тем, как положить начинку.

Готовится на сковороде не дольше 15-20 минут.

Рецепт нашли на канале OSHPAZ KELIN. Он рассчитан на четыре большие лепешки, их может быть больше, все зависит от диаметра сковороды.

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Катлама с луком

Катлама с луком
Катлама с луком / Фото: instagram.com/f.irina_food/

Для теста:

  • 300 мл теплой воды;
  • 1 ч. л. соли;
  • 2 ст. л. растительного масла;
  • 550-600 г муки.

Для начинки:

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  • 4 шт. репчатого лука;
  • 1 ч. л. соли (неполная);
  • черный перец, паприка;
  • 70 г сливочного масла.

Многие могут помнить из детства огромные сметанные лепешки, их рецепт найдете здесь.

Как приготовить катламу:

  1. В теплую воду добавить соль и растительное масло. Частями всыпать муку и замесить тесто руками. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Накрыть пленкой и оставить на 15-20 минут.
  2. Лук нарезать полукольцами, добавить специи для начинки, перемешать.
  3. Тесто разделить на четыре части. Пока работаете с одной частью, остальные скатать в шарики и накрыть пленкой.
  4. Тесто раскатать в очень тонкий пласт и смазать растопленным сливочным маслом с помощью ладони. Распределить начинку, свернуть в рулет, потом – в улитку. Слегка приплюснуть.
  5. Обжаривать начинать на небольшом количестве масла под закрытой крышкой, периодически переворачивая и открывая крышку на несколько минут.

Подробнее о формовке катламы смотрите в видео.

Здесь читайте рецепт лепешек из Марокко. Они замешиваются на манке с добавлением самых разных овощей.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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