Самые слоистые лепешки на сковороде – как приготовить катламу с луком

Писать о том, что катлама – это исключительно с луковой или мясной начинкой, неправильно. В отличие от грузинских чвиштари, которым нужен сулугуни, узбекская катлама может быть альтернативой хлебу и сдобы.
В этом рецепте она готовится с луком, можно есть просто так или с первыми блюдами. Попробуйте десертную катламу, тогда можно использовать изюм, орехи, сахар.
Особенность катламы – в ее сочности и слоистости. Тонко раскатанное тесто смазывается топленым сливочным маслом перед тем, как положить начинку.
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Готовится на сковороде не дольше 15-20 минут.
Рецепт нашли на канале OSHPAZ KELIN. Он рассчитан на четыре большие лепешки, их может быть больше, все зависит от диаметра сковороды.
Катлама с луком
Для теста:
- 300 мл теплой воды;
- 1 ч. л. соли;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 550-600 г муки.
Для начинки:
- 4 шт. репчатого лука;
- 1 ч. л. соли (неполная);
- черный перец, паприка;
- 70 г сливочного масла.
Многие могут помнить из детства огромные сметанные лепешки, их рецепт найдете здесь.
Как приготовить катламу:
- В теплую воду добавить соль и растительное масло. Частями всыпать муку и замесить тесто руками. Тесто должно быть мягким и не липнуть к рукам. Накрыть пленкой и оставить на 15-20 минут.
- Лук нарезать полукольцами, добавить специи для начинки, перемешать.
- Тесто разделить на четыре части. Пока работаете с одной частью, остальные скатать в шарики и накрыть пленкой.
- Тесто раскатать в очень тонкий пласт и смазать растопленным сливочным маслом с помощью ладони. Распределить начинку, свернуть в рулет, потом – в улитку. Слегка приплюснуть.
- Обжаривать начинать на небольшом количестве масла под закрытой крышкой, периодически переворачивая и открывая крышку на несколько минут.
Подробнее о формовке катламы смотрите в видео.
Здесь читайте рецепт лепешек из Марокко. Они замешиваются на манке с добавлением самых разных овощей.