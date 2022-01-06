Сельдь по-ужгородски – отличная постная закуска к праздникам

Даже не просто закуска, а в некотором роде салат. Нужны яблоки, грецкие орехи, немного горчицы и меда. Из этого всего получится отличный соус, который и украсит сельдь по-ужгородски

Сельдь по-ужгородски / Фото: foodman.club

Наша любимая селедка. Куда без нее, тем более в праздники. На Святой вечер рыба позволяется, поэтому можно смело готовить эту отличную закуску.

Мы рассказывали, как приготовить паштет из скумбрии, но в нем есть яйца. Тем, кто строго постится, не подходит.

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А вот для сельди по-ужгородски понадобятся яблоки, лук, мед и горчица. Это все нужно соединить, превратить в соус и подавать с селедкой.

Рецепт взят у ресурса Liveinternet.ru.

Сельдь по-ужгородски

Ингредиенты:

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Сельдь слабосоленая – 1 шт.

Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.

Грецкие орехи – 50 г

Лук – 1 шт.

Лимонный сок – 3 ст. л.

Масло подсолнечное – 4 ст. л.

Мед, горчица неострая – по 1 ч. л.

Тмин – щепотка

Как приготовить: