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Сельдь по-ужгородски – отличная постная закуска к праздникам

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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6 января, 12:10
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Даже не просто закуска, а в некотором роде салат. Нужны яблоки, грецкие орехи, немного горчицы и меда. Из этого всего получится отличный соус, который и украсит сельдь по-ужгородски
Сельдь по-ужгородски
Сельдь по-ужгородски / Фото: foodman.club

Наша любимая селедка. Куда без нее, тем более в праздники. На Святой вечер рыба позволяется, поэтому можно смело готовить эту отличную закуску.

Мы рассказывали, как приготовить паштет из скумбрии, но в нем есть яйца. Тем, кто строго постится, не подходит.

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А вот для сельди по-ужгородски понадобятся яблоки, лук, мед и горчица. Это все нужно соединить, превратить в соус и подавать с селедкой.

Рецепт взят у ресурса Liveinternet.ru.

Сельдь по-ужгородски

Ингредиенты:

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  • Сельдь слабосоленая – 1 шт.
  • Яблоко кисло-сладкое – 1 шт.
  • Грецкие орехи – 50 г
  • Лук – 1 шт.
  • Лимонный сок – 3 ст. л.
  • Масло подсолнечное – 4 ст. л.
  • Мед, горчица неострая – по 1 ч. л.
  • Тмин – щепотка

Как приготовить:

  1. У сельди отрезать голову и плавники, удалить кожу. Разделать на филе, убрать кости. Тмин растереть в ступке или смолоть.
  2. Филе нарезать небольшими кусочками. Очистить яблоко и удалить сердцевину. Половину лука порезать тонкими полукольцами. Половину яблока порезать тонкими дольками. Смешать с луком и селедкой.
  3. Вторую половину яблока, половину лука, орехи, лимонный сок, масло, горчицу, мед и тмин взбить в блендере в однородный соус.
  4. Выложить соус сверху на селедочный салат, украсить зеленым луком.

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Ирина Маслова
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