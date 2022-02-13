Сэндвич "Муффулетта" с сочным салатом из оливок – рецепт и для обеда, и для ужина

Бывают сэндвичи теплыми, как немецкий "Крепкий Макс" с жареным яйцом, а бывают "холодными", как "Муффулетта".
Он был придуман в одной из сетей новоорлеанских супермаркетов, США, как понятно из ингредиентов – под влиянием итальянской кухни. Поэтому в сэндвиче используется фокачча или чиабатта.
Особенность – салат на основе хороших оливок и салата из маринованных овощей (цветной капусты, моркови, сельдерея, сладких и острых перцев, лука).
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Рецепт воссоздала фудблогер Нerringinfurs.blogspot.com. Она рекомендует заранее приготовить салат из оливок, он должен хорошо настояться.
Сам же "Муффулетта" тоже должен побыть в холодильнике перед подачей.
Сэндвич "Муффулетта"
Ингредиенты для салата из оливок:
- 300 г оливок хорошего качества;
- 250 г разных маринованных овощей;
- по 1/4 ч. л. сушеного орегано, сушеного базилика;
- 2 ст. л. винного или яблочного уксуса (по желанию);
- 1/2 стакана качественного оливкового масла.
Для сэндвича:
- фокачча или чиабатта;
- 3 больших тонких ломтика вареной колбасы;
- 10 тонких ломтиков салями;
- 4 больших тонких ломтика ветчины;
- 6 ломтиков моцареллы и 6 ломтиков твердого сыра.
Здесь найдете рецепт интересных сэндвичей итальянских трамеццини.
Как приготовить:
- Оливки очень мелко нарезать. Смесь маринованных овощей также мелко нарезать.
- Соединить оливки и овощи, добавить орегано и базилик. Заправить уксусом и оливковым маслом, перемешать, отправить в холодильник.
- Распределить на обеих половинках хлеба оливковый салат. На нижнюю половинку выложить слоями колбасу, затем моцареллу. Далее – ломтики ветчины, сверху – снова ломтики салями. В конце – твердый сыр.
- Соединить две половинки. Завернуть в пленку и оставить на 2-4 часа. Разрезать на порции.