Сэндвичи и бутерброды на день рождения – рецепты для активной вечеринки

Такая еда больше подходит для тематических дней рождения. Но в целом, если на столе будут стоять оригинальные сэндвичи и бутерброды, то наверняка их съедят. Даже когда рядом будут сытные горячие закуски.
Это не просто хлеб с разными начинками, это практически полноценное, выверенное по ингредиентам и внешнему виду, отдельное блюдо. Создатели этих сэндвичей уверяют, приготовить их максимум быстро и просто.
Итальянские бутерброды со стейком
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Ингредиенты:
- 1 средняя луковица, нарезанная полукольцами;
- 3 зубчика чеснока, измельченных;
- 500 г говяжьего стейка;
- свежая петрушка;
- 200 г маринованных огурцов;
- 4 шт. чиабатты, разрезанные;
- оливковое масло, острый соус.
Как приготовить:
- Лук и чеснок обжарить на оливковом масле 3 минуты, добавить соль и перец.
- Нарезать мясо и слегка отбить. Обжарить со специями и добавить к луку с чесноком. Готовить 7-10 минут. В конце добавить петрушку.
- Чиабатту сбрызнуть оливковым маслом, огурцы нарезать кольцами. Выложить начинку и огурцы, накрыть чиабаттой.
- Подавать с острым соусом.
Сэндвич с яичным салатом и авокадо
Ингредиенты:
- 6 шт. яиц;
- 100 г майонеза;
- 1 ч. л. дижонской горчицы;
- сок половины лимона;
- 8 ломтиков цельнозернового хлеба, поджаренного;
- 1 авокадо, разрезанное пополам;
- соль, перец, кресс-салат.
Как приготовить:
- Отварить яйца, почистить и измельчить с майонезом, горчицей и лимонным соком. Приправить солью и перцем.
- Хлеб немного подсушить, намазать майонезом. Разложить авокадо на каждом.
- Добавить яйца, сверху – кресс-салат. Накрыть хлебом.
Готовим на карантине: классический рецепт бургера
Классический клубный сэндвич
Ингредиенты:
- белый хлеб;
- 150 г майонеза;
- 4 шт. помидоров;
- 16 ломтиков хрустящего бекона;
- 16 кусочков жареной индейки;
- соль, перец, салат-ромэн.
Как приготовить:
- Хлеб слегка обжарить на оливковом масле.
- Каждый ломтик намазать майонезом и разложить салат. Сверху выложить помидоры, посолить, поперчить.
- Затем – по 2 ломтика бекона на помидоры и индейку. Приправить солью и перцем по вкусу. Повторите то же самое со вторым ломтиком хлеба. Сверху накрыть хлебом, смазанным майонезом.
- Повторить со вторым слоем сэндвича.
- Скрепить шпажками и нарезать.