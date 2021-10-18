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Шафрановое латте с куркумой – как приготовить самый изысканный напиток осени

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
18 октября, 16:32
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Его можно приготовить на основе обычного молока, а можно сделать вегетарианским – с кокосовым или миндальным. Шафран лучше не измельчать, а класть целыми нитями, так красивее
Шафрановое латте
Шафрановое латте / Фото: instagram.com/mercado_sagrado/

Забудьте о куркуме, берите шафран – с таким призывом обращаются к нам все, кто открыл для себя этот напиток. Но куркуму, хоть и немного, тоже стоит добавить – ведь она придает латте необычайно золотистый цвет.

Тонкая сладость шафрана, сливочный вкус молока и терпкость эспрессо – так описывают вкус этого латте. Может отпугнуть сам шафран, вернее, его стоимость. Но его нужно совсем немного на стакан, поэтому наслаждаться напитком можно долго.

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И последнее: шафран успокаивающе действует на нервную систему и укрепляет сердце. Так что если ищете что-то новое к списку любимых напитков на основе кофе, шафрановое латте советуют десятки тысяч ценителей.

Шафрановое латте

Ингредиенты:

  • 150 мл молока;
  • 1 ч. л. куркумы;
  • 7-8 нитей шафрана;
  • 50 мл эспрессо;
  • подсластитель – по вкусу.

Как приготовить:

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  1. В маленькой кастрюле нагрейте молоко и шафран на среднем или медленном огне, пока молоко не начнет пузыриться по краям, 3-5 минут. Снимите с огня, добавьте куркуму и взбейте до густоты и пены.
  2. Сварите эспрессо и вылейте в стакан. Добавьте шафрановое молоко и подавайте.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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