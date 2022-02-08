Шахматное печенье из Швеции – как испечь ванильно-шоколадное дополнение к кофе

В Швеции его называют "Шакрутор", что можно перевести как шашки. Чаще всего бывает из четырех клеток, но встречается из восьми и более

Шведское шахматное печенье / Фото: instagram.com/omjagvardinhemmafru

В каждой европейской стране есть свое особое печенье. В Италии это канестрелли, которое замешивается на вареных желтках, а в Швеции вот это красивое шахматное.

Это классическое и вкусное сочетание ванильного теста с шоколадным. Тесто песочное, поэтому оно должно постоять в морозилке минимум 30 минут.

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После списка ингредиентов и плана приготовления есть видео, которое поможет при формовке печенья.

Фублогер Нerringinfurs.blogspot.com советует брать мелкий сахар, так того требует рецепт. Если такого нет, нужно слегка измельчить его в кофемолке.

Шахматное печенье

Шахматное печенье / Фото: instagram.com/mat.gladje

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Ингредиенты:

200 г сливочного масла комнатной температуры;

100 г мелкого сахара;

2 1/2 стакана муки, взрыхленной;

2 ст. л. несладкого какао-порошка.

2 ч. л. ванильного сахара.

Здесь найдете рецепт оранжевого мандаринового печенья с трещинками.

Как приготовить:

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Мягкое сливочное масло взбить миксером с сахаром. Масса должна стать однородной, пышной и побелеть. Добавить муку, недолго перемешать миксером на маленькой скорости. Тесто разделить на две равных половины. Одну половину вернуть в чашу, добавить ванильный сахар, перемешать. Вынуть ванильное тесто из чаши и вернуть в нее отложенную половину теста. Добавить какао, перемешать. Руками сформировать из каждого вида теста ком. Тесто не месить. Разрезать каждый ком на две равные половины. Из каждой сформировать длинную колбаску толщиной примерно 1 см. Выложить две колбаски (темную и светлую) на пластиковую пленку вплотную друг к другу. Плотно прижать их друг к другу и придать прямоугольную форму. Сверху выложить еще две колбаски, причем темную колбаску кладем на светлую, а светлую – на темную. Завернуть заготовку в пленку и отправить в холодильник минимум на 30 минут. Развернуть пленку и аккуратно нарезать поперек на ломтики толщиной примерно по 4 мм. Уложить на застеленный пергаментной бумагой или силиконовым ковриком противень. Выпекать при 200 градусах 8-10 минут.

Здесь смотрите, как правильно формировать шахматное печенье перед выпечкой.