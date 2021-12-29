"Шарики" на Новый год – рецепты с крабовыми палочками, селедкой и брынзой

Все они безусловно красивые и, что важно, удовлетворят любой вкус. Майонез нужен только для "Шариков" с крабовыми палочками

Закуска "Шарики" на Новый год / Фото: instagram.com/cooking_mag

Любые закуски в виде шариков – уже успех. Даже обычный жюльен может стать вполне праздничным.

Эти три варианта "Шариков" практически на любой вкус: одни – из селедки с картофелем, вторые – из крабовых палочек и твердым сыром и третьи – с брынзой и помидорами черри.

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Перед подачей каждую из этих закусок нужно подержать в холодильнике.

Рецепты найдены на странице cooking_mag.

"Шарики с селедкой и укропом

Ингредиенты:

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1 сельдь слабосоленая;

2 картофеля;

укроп;

2 яйца;

100 г плавленого сыра;

50 г размягченного сливочного масла;

соль.

Как приготовить:

Сельдь очистить, убрать кости, порезать на очень маленькие кусочки. Картофель и яйца отварить, очистить. Натереть на мелкой терке вместе с сыром, добавить размягченное масло, соль, перемешать. Сформировать небольшие шарики. Укроп порезать очень мелко и тщательно обвалять в нем шарики. Убрать в холодильник на 30 минут.

"Шарики" с крабовыми палочками и сыром

Ингредиенты:

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по100 г крабовые палочки, твердого сыра;

2 яйца;

2 ст. л. майонеза;

черный перец, соль;

1 зубчик чеснока.

Как приготовить:

Крабовые палочки натереть на мелкой терке, предварительно их лучше слегка заморозить. Яйца отварить, потереть на мелкой терке вместе с сыром. Добавить молотый черный перец и чеснок, выдавленный через пресс, перемешать. Сформировать небольшие шарики. Поставить на 30 минут в холодильник.

"Шарики" с брынзой и помидорами

Ингредиенты:

200 г брынзы;

6-8 помидоров черри (мелких);

2 зубчика чеснока;

1 ст. л. масла сливочного;

укроп, кунжут.

Как приготовить: