"Шарики" на Новый год – рецепты с крабовыми палочками, селедкой и брынзой

Любые закуски в виде шариков – уже успех. Даже обычный жюльен может стать вполне праздничным.
Эти три варианта "Шариков" практически на любой вкус: одни – из селедки с картофелем, вторые – из крабовых палочек и твердым сыром и третьи – с брынзой и помидорами черри.
Перед подачей каждую из этих закусок нужно подержать в холодильнике.
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"Шарики с селедкой и укропом
Ингредиенты:
- 1 сельдь слабосоленая;
- 2 картофеля;
- укроп;
- 2 яйца;
- 100 г плавленого сыра;
- 50 г размягченного сливочного масла;
- соль.
Как приготовить:
- Сельдь очистить, убрать кости, порезать на очень маленькие кусочки.
- Картофель и яйца отварить, очистить. Натереть на мелкой терке вместе с сыром, добавить размягченное масло, соль, перемешать. Сформировать небольшие шарики.
- Укроп порезать очень мелко и тщательно обвалять в нем шарики.
- Убрать в холодильник на 30 минут.
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"Шарики" с крабовыми палочками и сыром
Ингредиенты:
- по100 г крабовые палочки, твердого сыра;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. майонеза;
- черный перец, соль;
- 1 зубчик чеснока.
Как приготовить:
- Крабовые палочки натереть на мелкой терке, предварительно их лучше слегка заморозить. Яйца отварить, потереть на мелкой терке вместе с сыром.
- Добавить молотый черный перец и чеснок, выдавленный через пресс, перемешать.
- Сформировать небольшие шарики. Поставить на 30 минут в холодильник.
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"Шарики" с брынзой и помидорами
Ингредиенты:
- 200 г брынзы;
- 6-8 помидоров черри (мелких);
- 2 зубчика чеснока;
- 1 ст. л. масла сливочного;
- укроп, кунжут.
Как приготовить:
- Брынзу размять вилкой. Пропустить через пресс чеснок. Смешать с брынзой и сливочным маслом.
- Сформировать из массы шарики. Внутрь каждого поместить черри.
- Обвалять половину шариков в измельченном укропе, а другую половину в кунжуте.
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