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Шарики-жюльены – не только отличный ужин, но и вполне праздничная закуска

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
28 декабря, 17:20
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Нужны курица, которая предварительно отваривается, грибы и сыр. В этом рецепте он копченый. Из массы формируются шарики и обжариваются в панировочных сухарях
Шарики-жюльены
Шарики-жюльены / Фото: instagram.com/olesya_mar4enko

Для большинства сочетание курица-грибы-сыр – лучшее, что может быть. Эти шарики-жюльены стоит приготовить не только на ужин. Они могут стать оригинальной горячей закуской на Новый год.

В рецепте от olesya_mar4enk есть копченый сыр. Можно взять любой другой. Ну и зелень. Она смешивается с отварной курицей и обжаренными с луком грибами.

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Шарики-жюльены – рецепт

Ингредиенты:

  • по 200 г отварной курицы, свежих грибов;
  • 1 луковица;
  • 150 г копченого сыра;
  • зелень, специи;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • яйцо, панировочные сухари.

Как приготовить:

  1. Отварную курицу мелко нарезать.
  2. Грибы и лук нарезать мелко и обжарить в течение 5-7 минут. Остудить.
  3. Сыр натереть, смешать с курицей, луком и грибами. Добавить майонез и измельченную зелень, еще раз перемешать.
  4. Сформировать шарики, обвалять в яйце, потом – в сухарях.
  5. Обжарить в растительном масле до золотистого цвета. Выложить на бумажные полотенца.

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