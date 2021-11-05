"Шоколадная колбаса – как приготовить самый оригинальный десерт детства

Говорить о том, что этот десерт – изобретение зрелого социализма, – неправильно. Подобные десерты есть в Италии, Германии, Греции.
Пик популярности "Колбасы" у нас припал на середину 80-ых, когда каждая уважающая себя хозяйка просто была обязана иметь личный, записанный в тетрадь, рецепт.
У каждой он был свой: со сгущенкой и без, с какао или шоколадом. Те, у кого была возможность, добавляли ликер или коньяк.
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Для его воспроизведения не нужно специальное оборудование, как для "Орешков" со сгущенкой, все делается с помощью рук.
Фудблогер sladko_ot_soroki очень творчески подошла к "Колбасе" и предлагает добавить в нее немного кофе и мармелада.
Итак, как приготовить этот десерт и некоторые тонкости – ниже.
Истоки наша "Колбаса" берет у немецкой "Холодной собаки"
Вот она, та самая "Собака". Другими словами – шоколадный кекс без выпечки. Печенье с растопленным шоколадом укладывалось слоями, заливалось сиропом и покрывалось толстым слоем шоколада.
Держать десерт рекомендовалось при очень низких температурах. Готовили его в Германии минимум на 60 лет раньше, чем у нас.
Как приготовить действительно вкусную "Шоколадную колбасу"
- Все ингредиенты без исключения должны быть высокого качества.
- Галетное или солоноватое печенье не годятся. Нужно песочное по типу "Топленого молока". Кстати, печенье сильно измельчать не нужно, крошки должны напоминать сало, как в настоящей колбасе.
- Если масса немного суховата, можно добавить немного сваренного кофе, сгущенки, бренди.
- Лучше использовать сахарную пудру. Сахар может не раствориться и будет неприятно скрипеть на зубах.
- Не заворачивайте "Колбасу" в фольгу, она рискует развалиться, когда будете ее открывать. Идеально – пищевая пленка.
"Шоколадная колбаса" – рецепт
Ингредиенты:
- Песочное или сахарное печенье – 400 г
- Шоколад (любой) – 180 г (если берете темный шоколад, можно добавить сахар)
- Сливочное масло 82,5% – 150 г
- Какао – 3 ст. л.
- Кофе (крепкий) – 100 мл
- Орехи любые – 100 г
- Мармелад – по вкусу
Как приготовить:
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- Измельчить печенье не в мелкую крошку. Орехи подсушить на сковороде, измельчить.
- Шоколад разломать, положить в сотейник с маслом, сахаром (по желанию), растопить на водяной бане.
- К шоколаду добавить кофе и какао, перемешать. Добавить печенье и орехи, снова перемешать.
- Массу разделить на равные части и выложить на пищевую пленку, сформировать "колбаски". Отправить в холод на несколько часов.
- Украсить сахарной пудрой.
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