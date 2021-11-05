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"Шоколадная колбаса – как приготовить самый оригинальный десерт детства

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 ноября, 10:16
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Подобные десерты есть не только у нас, о них знают в Германии, Греции, Италии. Для максимально вкусной "Колбасы" нужно хорошее печенье, не галетное, масло высокой жирности и шоколад
Домашняя шоколадная колбаса
Домашняя шоколадная колбаса / Фото: Depositphotos

Говорить о том, что этот десерт – изобретение зрелого социализма, – неправильно. Подобные десерты есть в Италии, Германии, Греции.

Пик популярности "Колбасы" у нас припал на середину 80-ых, когда каждая уважающая себя хозяйка просто была обязана иметь личный, записанный в тетрадь, рецепт.

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У каждой он был свой: со сгущенкой и без, с какао или шоколадом. Те, у кого была возможность, добавляли ликер или коньяк.

Для его воспроизведения не нужно специальное оборудование, как для "Орешков" со сгущенкой, все делается с помощью рук.

Фудблогер sladko_ot_soroki очень творчески подошла к "Колбасе" и предлагает добавить в нее немного кофе и мармелада.

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Итак, как приготовить этот десерт и некоторые тонкости – ниже.

Истоки наша "Колбаса" берет у немецкой "Холодной собаки"

"Холодная собака" – прототип "Шоколадной колбасы"
"Холодная собака" – прототип "Шоколадной колбасы" / Фото: instagram.com/prudnikova7457

Вот она, та самая "Собака". Другими словами – шоколадный кекс без выпечки. Печенье с растопленным шоколадом укладывалось слоями, заливалось сиропом и покрывалось толстым слоем шоколада.

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Держать десерт рекомендовалось при очень низких температурах. Готовили его в Германии минимум на 60 лет раньше, чем у нас.

Как приготовить действительно вкусную "Шоколадную колбасу"

  1. Все ингредиенты без исключения должны быть высокого качества.
  2. Галетное или солоноватое печенье не годятся. Нужно песочное по типу "Топленого молока". Кстати, печенье сильно измельчать не нужно, крошки должны напоминать сало, как в настоящей колбасе.
  3. Если масса немного суховата, можно добавить немного сваренного кофе, сгущенки, бренди.
  4. Лучше использовать сахарную пудру. Сахар может не раствориться и будет неприятно скрипеть на зубах.
  5. Не заворачивайте "Колбасу" в фольгу, она рискует развалиться, когда будете ее открывать. Идеально – пищевая пленка.

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"Шоколадная колбаса" – рецепт

"Шоколадная колбаса" – рецепт
"Шоколадная колбаса" – рецепт / Фото: instagram.com/sladko_ot_soroki/

Ингредиенты:

  • Песочное или сахарное печенье – 400 г
  • Шоколад (любой) – 180 г (если берете темный шоколад, можно добавить сахар)
  • Сливочное масло 82,5% – 150 г
  • Какао – 3 ст. л.
  • Кофе (крепкий) – 100 мл
  • Орехи любые – 100 г
  • Мармелад – по вкусу

Как приготовить:

  1. Измельчить печенье не в мелкую крошку. Орехи подсушить на сковороде, измельчить.
  2. Шоколад разломать, положить в сотейник с маслом, сахаром (по желанию), растопить на водяной бане.
  3. К шоколаду добавить кофе и какао, перемешать. Добавить печенье и орехи, снова перемешать.
  4. Массу разделить на равные части и выложить на пищевую пленку, сформировать "колбаски". Отправить в холод на несколько часов.
  5. Украсить сахарной пудрой.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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