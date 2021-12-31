Шоколадно-творожный пирог "Тигр" – еще один отличный десерт к Новому году

Очень многие, вероятно, как дань прошлому, продолжают готовить к Новому году "Наполеон" или Медовик с очень интересным кремом.
А кто-то предпочитает на десерт фрукты, чтобы не перегружать организм в новогоднюю ночь.
Но даже если вы немного равнодушны к сладкому, то этот пирог стоит приготовить все равно. Теста в нем немного, все остальное – творожная начинка. Так что особо переживать за фигуру не приходится.
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Прекрасное сочетание молочно-сливочного и шоколадного – практически классика. Рецепт найден на странице iamcookru.
Шоколадно-творожный пирог "Тигр"
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Сливочное масло – 180-200 г
- Сахар – 100-150 г
- Яйцо – 1 шт.
- Какао – 2,5-3 ст. л.
- Разрыхлитель – 10 г
- Соль – щепотка
Для начинки:
- Творог – 400 г
- Сливочное масло – 150 г
- Сахар – 100-150 г
- Яйца – 3 шт.
- Крахмал кукурузный – 1,5 ст. л.
- Ванилин – на кончике ножа
Дополнительно:
- Кондитерская посыпка
Как приготовить:
- Для начинки соедините творог, теплое растопленное сливочное масло, ванилин, яйца, сахар и кукурузный крахмал. Взбейте блендером.
- Сахар разотрите с маслом, а затем вбейте яйцо и перемешайте массу. Всыпьте муку, соль, разрыхлитель и какао. Замесите тесто.
- Небольшой кусочек теста оставьте для создания тигра. Остальное тесто уложите в форму, формируя бортики.
- Уложите на тесто начинку и распределите ее. А из кусочка теста слепите тигренка и еловую веточку.
- Выпекайте при 160-170 градусах около 1 часа.
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