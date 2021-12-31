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Шоколадно-творожный пирог "Тигр" – еще один отличный десерт к Новому году

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
31 декабря, 09:50
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Основная задача – из теста слепить мордочку тигра. Пирог открытый, поэтому шоколадный узор выгодно будет смотреться на белой творожной начинке
Шоколадно-творожный пирог «Тигр»
Шоколадно-творожный пирог «Тигр» / Фото: instagram.com/iamcookru/

Очень многие, вероятно, как дань прошлому, продолжают готовить к Новому году "Наполеон" или Медовик с очень интересным кремом.

А кто-то предпочитает на десерт фрукты, чтобы не перегружать организм в новогоднюю ночь.

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Но даже если вы немного равнодушны к сладкому, то этот пирог стоит приготовить все равно. Теста в нем немного, все остальное – творожная начинка. Так что особо переживать за фигуру не приходится.

Прекрасное сочетание молочно-сливочного и шоколадного – практически классика. Рецепт найден на странице iamcookru.

Шоколадно-творожный пирог "Тигр"

Ингредиенты:

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  • Мука – 300 г
  • Сливочное масло – 180-200 г
  • Сахар – 100-150 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Какао – 2,5-3 ст. л.
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Соль – щепотка

Для начинки:

  • Творог – 400 г
  • Сливочное масло – 150 г
  • Сахар – 100-150 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Крахмал кукурузный – 1,5 ст. л.
  • Ванилин – на кончике ножа

Дополнительно:

  • Кондитерская посыпка

Как приготовить:

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  1. Для начинки соедините творог, теплое растопленное сливочное масло, ванилин, яйца, сахар и кукурузный крахмал. Взбейте блендером.
  2. Сахар разотрите с маслом, а затем вбейте яйцо и перемешайте массу. Всыпьте муку, соль, разрыхлитель и какао. Замесите тесто.
  3. Небольшой кусочек теста оставьте для создания тигра. Остальное тесто уложите в форму, формируя бортики.
  4. Уложите на тесто начинку и распределите ее. А из кусочка теста слепите тигренка и еловую веточку.
  5. Выпекайте при 160-170 градусах около 1 часа.

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Ирина Маслова
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