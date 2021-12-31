Шоколадно-творожный пирог "Тигр" – еще один отличный десерт к Новому году

Основная задача – из теста слепить мордочку тигра. Пирог открытый, поэтому шоколадный узор выгодно будет смотреться на белой творожной начинке

Шоколадно-творожный пирог «Тигр» / Фото: instagram.com/iamcookru/

Очень многие, вероятно, как дань прошлому, продолжают готовить к Новому году "Наполеон" или Медовик с очень интересным кремом.

А кто-то предпочитает на десерт фрукты, чтобы не перегружать организм в новогоднюю ночь.

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Но даже если вы немного равнодушны к сладкому, то этот пирог стоит приготовить все равно. Теста в нем немного, все остальное – творожная начинка. Так что особо переживать за фигуру не приходится.

Прекрасное сочетание молочно-сливочного и шоколадного – практически классика. Рецепт найден на странице iamcookru.

Шоколадно-творожный пирог "Тигр"

Ингредиенты:

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Мука – 300 г

Сливочное масло – 180-200 г

Сахар – 100-150 г

Яйцо – 1 шт.

Какао – 2,5-3 ст. л.

Разрыхлитель – 10 г

Соль – щепотка

Для начинки:

Творог – 400 г

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 100-150 г

Яйца – 3 шт.

Крахмал кукурузный – 1,5 ст. л.

Ванилин – на кончике ножа

Дополнительно:

Кондитерская посыпка

Как приготовить:

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