Шоколадные "Бригадейро" – как приготовить 300 грамм отличных конфет за 60 гривен

По вкусу эти бразильские конфеты напоминают ириску и молочный шоколад. В их основе – сгущенка, немного сливочного масла и какао. Украсить можно орехами или кокосовой стружкой

Конфеты "Бригадейро" - рецепт / Фото: instagram.com/daniella.junqueira/

Домашние конфеты – это полезно и выгодно безусловно, если речь идет о разных конфетах из сухофруктов. Но можно приготовить и бразильские "Бригадейро", на которые понадобится минимум времени и денег на покупку ингредиентов.

"Бригадейро" стали максимально любимыми, когда во время кризиса в середине прошлого века не было шоколада. В страну завозились сгущенка и какао. Местные кондитеры не растерялись, объединили это все – получились нежные со сливочным-шоколадным вкусом шарики. Эти шарики раздавались во время президентской компании бригадира (воинское звание) Эдуарду Гомеша. Отсюда и их название. Гомеш президентом не стал, а конфеты остались.

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Конфеты "Бригадейро"

Ингредиенты:

Сгущенка – 1 банка

Сливочное масло – 30 г

Какао – 3 ст. л.

Кокосовая стружка, темный или молочный шоколад – для украшения

Как приготовить:

В сотейник вылить сгущенку, добавить масло комнатной температуры, какао и перемешать. На медленном огне варить 10-15 минут, постоянно помешивая. Масса должна отставать от стенок сотейника. Снять с огня, дать немного остыть. Смазанными сливочным маслом руками сформировать шарики, обвалять в какао, тертом шоколаде или орехах и отправить в холодильник на 30 минут.