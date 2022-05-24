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Шоколадный десерт без выпечки за 15 минут – нужно четыре ингредиента

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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24 мая, 10:53
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Один из них – сгущенное молоко. Можно взять готовое, но автор этой сладости советует и показывает, как ее сделать быстро и легко
Шоколадный десерт за 15 минут
Шоколадный десерт за 15 минут / Фото: Depositphotos

Этот шоколадный десерт получается нежным, но плотнее, чем знаменитый баварский десерт с кремовой текстурой.

Если у вас есть готовая сгущенка, нужна одна банка, то приготовится он за 15 минут. Просто подогрейте ее со сливочным маслом и соедините с какао.

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Можно воспользоваться рецептом жидкого сгущенного молока от автора рецепта Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

Итак, когда масса немного застынет, сформируйте конфеты любимой вами формы и украсьте какао.

Шоколадный десерт за 15 минут

Шоколадный десерт за 15 минут
Шоколадный десерт за 15 минут

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Ингредиенты:

  • молоко – 500 мл;
  • сахар – 160 г;
  • сливочное масло 82% – 30 г;
  • какао – 130 г.

Как приготовить:

  1. В глубокую сковороду вылить молоко, добавить сахар и довести смесь до закипания, помешивая.
  2. Когда молоко закипит, добавить сливочное масло частями, помешивая смесь. Готовить 15 минут. Когда смесь будет оттенка кофе с молоком, значит, сгущенка жидкой консистенции готова. Дать остыть.
  3. Перелить смесь в миску и добавить просеянное какао. Тщательно перемешать до однородности.
  4. Тарелку застелить пленкой и равномерно выложить шоколадную массу. Накрыть пленкой. Отправить в морозилку на 20 минут.
  5. Снять пленку, сформировать конфеты, украсить какао и убрать в холодильник.

Как легко приготовить жидкое сгущенное молоко смотрите в видео.

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Обязательно попробуйте еще один красивый десерт без выпечки "Битое стекло", о нем мы уже писали.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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