Шоколадный десерт без выпечки за 15 минут – нужно четыре ингредиента

Этот шоколадный десерт получается нежным, но плотнее, чем знаменитый баварский десерт с кремовой текстурой.
Если у вас есть готовая сгущенка, нужна одна банка, то приготовится он за 15 минут. Просто подогрейте ее со сливочным маслом и соедините с какао.
Можно воспользоваться рецептом жидкого сгущенного молока от автора рецепта Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.
Итак, когда масса немного застынет, сформируйте конфеты любимой вами формы и украсьте какао.
Шоколадный десерт за 15 минут
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл;
- сахар – 160 г;
- сливочное масло 82% – 30 г;
- какао – 130 г.
Как приготовить:
- В глубокую сковороду вылить молоко, добавить сахар и довести смесь до закипания, помешивая.
- Когда молоко закипит, добавить сливочное масло частями, помешивая смесь. Готовить 15 минут. Когда смесь будет оттенка кофе с молоком, значит, сгущенка жидкой консистенции готова. Дать остыть.
- Перелить смесь в миску и добавить просеянное какао. Тщательно перемешать до однородности.
- Тарелку застелить пленкой и равномерно выложить шоколадную массу. Накрыть пленкой. Отправить в морозилку на 20 минут.
- Снять пленку, сформировать конфеты, украсить какао и убрать в холодильник.
Как легко приготовить жидкое сгущенное молоко смотрите в видео.
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