Шоколадный десерт без выпечки за 15 минут – нужно четыре ингредиента

Один из них – сгущенное молоко. Можно взять готовое, но автор этой сладости советует и показывает, как ее сделать быстро и легко

Шоколадный десерт за 15 минут / Фото: Depositphotos

Этот шоколадный десерт получается нежным, но плотнее, чем знаменитый баварский десерт с кремовой текстурой.

Если у вас есть готовая сгущенка, нужна одна банка, то приготовится он за 15 минут. Просто подогрейте ее со сливочным маслом и соедините с какао.

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Можно воспользоваться рецептом жидкого сгущенного молока от автора рецепта Сладкая жизнь с Юлией Шевчук.

Итак, когда масса немного застынет, сформируйте конфеты любимой вами формы и украсьте какао.

Шоколадный десерт за 15 минут

Шоколадный десерт за 15 минут

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Ингредиенты:

молоко – 500 мл;

сахар – 160 г;

сливочное масло 82% – 30 г;

какао – 130 г.

Как приготовить:

В глубокую сковороду вылить молоко, добавить сахар и довести смесь до закипания, помешивая. Когда молоко закипит, добавить сливочное масло частями, помешивая смесь. Готовить 15 минут. Когда смесь будет оттенка кофе с молоком, значит, сгущенка жидкой консистенции готова. Дать остыть. Перелить смесь в миску и добавить просеянное какао. Тщательно перемешать до однородности. Тарелку застелить пленкой и равномерно выложить шоколадную массу. Накрыть пленкой. Отправить в морозилку на 20 минут. Снять пленку, сформировать конфеты, украсить какао и убрать в холодильник.

Как легко приготовить жидкое сгущенное молоко смотрите в видео.

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Обязательно попробуйте еще один красивый десерт без выпечки "Битое стекло", о нем мы уже писали.