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Шоколадный торт за 5 минут – яиц и молока не нужно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 апреля, 17:20
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Готовится в микроволновке. Украсить можно шоколадным, сметанным кремом или использовать глазурь
Шоколадный торт за 5 минут
Шоколадный торт за 5 минут / Фото: Pixabay

Сегодня десерты на основе яблок и орехов можно приготовить не только за 25 минут, сегодня можно сделать полноценный шоколадный торт за 5 минут.

Быстро, потому что после замешивания массы, его сразу же можно выпекать в микроволновке.

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Обязательно застелите форму пергаментом перед тем, как вылить тесто.

На канале Cooking with Эврика предлагают использовать растительное масло или топленое сливочное.

Украсить десерт быстрее всего шоколадной глазурью.

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Шоколадный торт за 5 минут

Шоколадный торт за 5 минут
Шоколадный торт за 5 минут / Фото: Cooking with Эврика

Ингредиенты:

  • 240 г муки;
  • 85 г какао;
  • 150 г сахара;
  • 3 ч. л. разрыхлителя;
  • 125 мл растительного масла или топленого сливочного масла;
  • 500 мл теплой воды.

Быстрый рецепт нового десерта-торта без выпечки читайте здесь.

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Как приготовить:

  1. К сахару просеять муку и какао. Добавить разрыхлитель и перемешать.
  2. Добавить растопленное сливочное масло и воду, замесить тесто сначала лопаткой, потом венчиком до однородности.
  3. Дно формы застелить пергаментом и вылить тесто.
  4. Выпекать 5 минут на максимальной мощности микроволновки.

Здесь можно посмотреть, как можно замешивается тесто для этого торта.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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