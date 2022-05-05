Шулики или ломанцы – рецепт выпечки, воссозданной шеф-поваром Евгением Клопотенко

Десерты и выпечка в украинской кухне крайне самобытна и разнообразна: от сочных творожных гомбовцев до хрустящих шулыков или ломанцов.
Эта хрустящая выпечка готовилась прежде всего на летние православные праздники. Изначально была постной, но потом к ней стали добавлять яйца и сметану.
Подаются шулики с соусом на основе мака. Едят или макая в соус, или уже залитую вкусной заправкой.
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Для соусаЕвгений Клопотенко использует молоко, мед и корицу, его нужно проварить в медленном огне около 10 минут.
Шулики с маковым соусом
Для теста:
- 250 г муки;
- 75 г сливочного масла;
- 100 г сахара;
- 1 яйцо;
- 100 г сметаны;
- 1 ст. л. мака;
- ½ ч. л. разрыхлителя;
- по щепотке тмина и соль.
Для макового соуса:
- 100 г мака;
- 250 мл молока;
- 2 ст. л. меда;
- 1 ч. л. молотой корицы.
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Как приготовить:
- Для теста высыпьте в миску 250 г муки и добавьте ½ ч. л. разрыхлителя, щепотку тмина, щепотку соли, 1 ст. л. мака и 100 г сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком.
- Положите в тесто 75 г сливочного масла и разотрите руками до состояния масляной крошки.
- Затем вбейте в миску яйцо и добавьте 100 г сметаны. Замесите тугое тесто. Включите духовку разогреваться до температуры 185 градусов.
- Раскатайте тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета.
- Приготовьте маковый соус. Для этого в глубокой сковороде соедините 100 г мака с 250 мл молока. Добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. молотой корицы. Прогрейте на маленьком огне 7-10 минут, помешивая.
- Готовый корж поломайте руками на кусочки произвольного размера, выложите в тарелку и полейте соусом.
Здесь узнаете, как Евгений Клопотенко маринует мясо для шашлыка и с каким соусом подает.