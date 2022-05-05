Шулики или ломанцы – рецепт выпечки, воссозданной шеф-поваром Евгением Клопотенко

Это рассыпчатое печенье с маковым соусом. Тесто для шуликов лучше перетирать руками, поэтому масло не должно быть слишком мягким

Шулики или ломанцы с маковым соусом / Фото: klopotenko.com, Коллаж: Сегодня

Десерты и выпечка в украинской кухне крайне самобытна и разнообразна: от сочных творожных гомбовцев до хрустящих шулыков или ломанцов.

Эта хрустящая выпечка готовилась прежде всего на летние православные праздники. Изначально была постной, но потом к ней стали добавлять яйца и сметану.

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Подаются шулики с соусом на основе мака. Едят или макая в соус, или уже залитую вкусной заправкой.

Для соусаЕвгений Клопотенко использует молоко, мед и корицу, его нужно проварить в медленном огне около 10 минут.

Шулики с маковым соусом

Для теста:

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250 г муки;

75 г сливочного масла;

100 г сахара;

1 яйцо;

100 г сметаны;

1 ст. л. мака;

½ ч. л. разрыхлителя;

по щепотке тмина и соль.

Для макового соуса:

100 г мака;

250 мл молока;

2 ст. л. меда;

1 ч. л. молотой корицы.

Старинный рецепт паляницы на сковороде найдете в этом материале.

Как приготовить:

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Для теста высыпьте в миску 250 г муки и добавьте ½ ч. л. разрыхлителя, щепотку тмина, щепотку соли, 1 ст. л. мака и 100 г сахара. Перемешайте сухие ингредиенты венчиком. Положите в тесто 75 г сливочного масла и разотрите руками до состояния масляной крошки. Затем вбейте в миску яйцо и добавьте 100 г сметаны. Замесите тугое тесто. Включите духовку разогреваться до температуры 185 градусов. Раскатайте тесто между двумя листами пергамента в пласт толщиной примерно 3 мм. Сделайте много проколов вилкой и выпекайте 15 минут в разогретой духовке до золотистого цвета. Приготовьте маковый соус. Для этого в глубокой сковороде соедините 100 г мака с 250 мл молока. Добавьте 2 ст. л. меда и 1 ч. л. молотой корицы. Прогрейте на маленьком огне 7-10 минут, помешивая. Готовый корж поломайте руками на кусочки произвольного размера, выложите в тарелку и полейте соусом.

Здесь узнаете, как Евгений Клопотенко маринует мясо для шашлыка и с каким соусом подает.