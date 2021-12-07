Швейцарские картофельные рёшти с яйцами – идея для яркого завтрака

Сырой или отварной картофель нужно натереть на крупной терке, обжарить на сковороде и довести до готовности в духовке. В самом конце приготовления на рёшти разбиваются яйца

Швейцарские картофельные рёшти / Фото: www.bonappetit.com

У нас есть сытный и красивый панский драник, у швейцарцев – рёшти. Картофель для этого блюдо натирается крупно, в Швейцарии для этого даже существует специальный гаджет.

Готовить можно как из отварного картофеля, так и из сырого. Эксперты говорят, что второй вариант вкуснее.

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В рецепте от Вonappetit.com предлагают запечь рёшти вместе с яйцами и с интересным соусом.

Рёшти с яйцом

Ингредиенты:

3 шт. картофеля, очищенного;

1 небольшая луковица, очень тонко нарезанная;

по 1 ч. л. соли, дижонской горчицы;

черный перец;

оливковое масло;

1 мелко натертый зубчик чеснока;

1 ст. л майонеза;

2 ст. л. мелко натертый пармезан, плюс еще для подачи;

6 шт. больших яиц;

зелень.

Как приготовить:

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