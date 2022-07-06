Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
ℹ Выезд военнообязанных ⚔ Бои на Донбассе 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны

Помидоры на зиму

Вместо хлеба

Сливочный суп

Штрудель с вишней

Вкусно и недорого

Сэндвич Ведьмака
СЕГОДНЯ Еда

Скисло молоко? Тогда сделайте соус для огуречных салатов, хачапури и "Зебру" (фото)

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 июля, 09:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за того, что скисшее молоко может быть разным по консистенции, количество муки в выпечке может варьироваться. Для соуса оно должно быть густым
Что приготовить из кислого молока - простые рецепты
Что приготовить из кислого молока - простые рецепты / Фото: istockphoto.com

Конечно, если позволяет время, то скисшее молоко можно просто превратить в творог. Эти же варианты на скорую руку. Дополнительные ингредиенты всегда найдутся в холодильнике.

Ленивый хачапури на сковороде нашли у украинского фудблогера evgeniyakarpiuk. Она предлагает взять немного творога и сулугуни.

Реклама

Соус и "Зебра" – рецепты редакционные. Кислое молоко для него должно быть по консистенции практически, как кефир. Ним можно заправлять салаты с огурцом, добавлять в шаурму.

Количество муки в тесте для пирога условное. Ее может быть больше или меньше. Важно, чтобы тесто было, как сметана.

Ленивый хачапури на сковороде

Ленивый хачапури на кислом молоке
Ленивый хачапури на кислом молоке / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты на два хачапури:

  • 2 яйца;
  • по 1 стакану кислого молока, муки;
  • 200-250 г сыра ( 100 г творога и 150 г сулугуни);
  • щепотка соли;
  • немного сливочного масла.

Как приготовить:

  1. Яйца, молоко, муку и соль соединить. Масса должна быть немного реже, чем на оладьи. Добавить творог, тертый сулугуни или другой твердый сыр.
  2. Сливочное масло растопить на сковороде, выложить массу, разровнять.
  3. Жарить до готовности.

Как сделать 30 ленивых булочек с нежным кремом – узнаете здесь.

Реклама

Соус из кислого молока

Соус из кислого молока
Соус из кислого молока / Фото: Инстаграм

Ингредиенты:

  • 250 мл кислого молока;
  • 3 ст. л. майонеза;
  • 2 зубчика чеснока;
  • соль, перец, зелень.

Как приготовить:

  1. Кислое молоко соединить с майонезом. Добавить чеснок, пропущенный через пресс.
  2. Довести до вкуса солью, перцем и зеленью.

Также этот соус может быть удачным дополнением к жаренным шампиньоном. И еще три бюджетных рецепта с ними мы собрали здесь.

Пирог "Зебра" на кислом молоке

Пирог "Зебра" на кислом молоке
Пирог "Зебра" на кислом молоке / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 5 яиц;
  • по 150 г сахара, кислого молока;
  • 100 г сливочного масла;
  • 100 мл натурального йогурта;
  • 250-300 г муки;
  • 20 г какао;
  • 1 ч. л. соды.

Для глазури:

  • 50 г шоколада;
  • 1 ст. л. сливочного масла;
  • 50 мл молока.

Как приготовить:

  1. Яйца взбить с сахаром. Добавить кефир, йогурт, соду, растопленное теплое масло. Тщательно все перемешать.
  2. Частями ввести просеянную муку до консистенции теста, как густая сметана.
  3. Разделить тесто на две равные части. В одну добавить какао.
  4. Форму застелить и смазать маслом. Поочередно выкладывать темное и светлое тесто.
  5. Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
  6. Для глазури шоколад растопить вместе с маслом в микроволновке 40-60 секунд. Размешать до однородности
  7. Добавить молоко и смешать до однородности венчиком.
  8. Украсить пирог.

Если любите нут и иногда отказываетесь от мяса – эти три рецепта помогут разнообразить ваш ужин.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Кулинарный гороскоп
Какое ты варенье по знаку зодиака?
Абрикосовое
Абрикосовое
Малиновое
Малиновое
Нектариновое
Нектариновое
Апельсиновое
Апельсиновое
1 /2
Узнать
Делаете заготовки на зиму?
Рецепты
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Домашний лимонад
Хакнуть
Постные блюда
Рецепты без мяса
Готовить
Контроль качества
Как проверить сыр?
Хакнуть
Подборка блюд
Что приготовить с шампиньонами
Рецепты
Кулинарная скорая помощь
Чем заменить авокадо в рационе?
Узнать
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить клубнику?
Узнать

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять