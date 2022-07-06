Скисло молоко? Тогда сделайте соус для огуречных салатов, хачапури и "Зебру" (фото)

Конечно, если позволяет время, то скисшее молоко можно просто превратить в творог. Эти же варианты на скорую руку. Дополнительные ингредиенты всегда найдутся в холодильнике.
Ленивый хачапури на сковороде нашли у украинского фудблогера evgeniyakarpiuk. Она предлагает взять немного творога и сулугуни.
Соус и "Зебра" – рецепты редакционные. Кислое молоко для него должно быть по консистенции практически, как кефир. Ним можно заправлять салаты с огурцом, добавлять в шаурму.
Количество муки в тесте для пирога условное. Ее может быть больше или меньше. Важно, чтобы тесто было, как сметана.
Ленивый хачапури на сковороде
Ингредиенты на два хачапури:
- 2 яйца;
- по 1 стакану кислого молока, муки;
- 200-250 г сыра ( 100 г творога и 150 г сулугуни);
- щепотка соли;
- немного сливочного масла.
Как приготовить:
- Яйца, молоко, муку и соль соединить. Масса должна быть немного реже, чем на оладьи. Добавить творог, тертый сулугуни или другой твердый сыр.
- Сливочное масло растопить на сковороде, выложить массу, разровнять.
- Жарить до готовности.
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Соус из кислого молока
Ингредиенты:
- 250 мл кислого молока;
- 3 ст. л. майонеза;
- 2 зубчика чеснока;
- соль, перец, зелень.
Как приготовить:
- Кислое молоко соединить с майонезом. Добавить чеснок, пропущенный через пресс.
- Довести до вкуса солью, перцем и зеленью.
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Пирог "Зебра" на кислом молоке
Ингредиенты:
- 5 яиц;
- по 150 г сахара, кислого молока;
- 100 г сливочного масла;
- 100 мл натурального йогурта;
- 250-300 г муки;
- 20 г какао;
- 1 ч. л. соды.
Для глазури:
- 50 г шоколада;
- 1 ст. л. сливочного масла;
- 50 мл молока.
Как приготовить:
- Яйца взбить с сахаром. Добавить кефир, йогурт, соду, растопленное теплое масло. Тщательно все перемешать.
- Частями ввести просеянную муку до консистенции теста, как густая сметана.
- Разделить тесто на две равные части. В одну добавить какао.
- Форму застелить и смазать маслом. Поочередно выкладывать темное и светлое тесто.
- Выпекать 40-50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.
- Для глазури шоколад растопить вместе с маслом в микроволновке 40-60 секунд. Размешать до однородности
- Добавить молоко и смешать до однородности венчиком.
- Украсить пирог.
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