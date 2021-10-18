Скумбрия на день рождения – 8 способов вкусно удивить гостей

Скумбрия – рыба из бюджетных, но это не значит, что это хоть в какой-то мере влияет на ее вкус. Приготовленная в духовке с правильными специями и идеальным соседством из овощей она становится действительно праздничным блюдом. Нужно поработать над подачей – свежая петрушка или другая зелень никогда не помешают. И если есть желание приготовить рыбу на день рождения и удивить гостей – воспользуйтесь рецептами ниже.
Скумбрия с сыром и картошкой
Ингредиенты:
Далее по теме
- Скумбрия – 1 шт.
- Плавленый сыр – 90 г
- Чеснок – 4 зуб.
- Лимон – половина
- Картофель – 3 шт.
- Твердый сыр – 50 г
- Сметана – 1 ст. л.
- Растительное масло
- Соль, перец, специи
Как приготовить:
- Картофель почистить, нарезать брусками. Варить в течение 7 минут в подсоленной воде.
- Скумбрию разделать на филе, убрать кости. Помыть, обсушить. Добавить специи и полить соком лимона. Убрать мариноваться в холодильнике на 30 минут.
- Плавленый сыр натереть и смешать с измельченным чесноком.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Форму для запекания смазать растительным маслом, положить одно филе кожей вниз. Вокруг выложить картофель.
- На одно филе выложить сырную начинку. Сверху – вторую половину.
- Смазать рыбу и картофель сметаной, посолить, поперчить.
- Запекать 20 минут. Посыпать тертым твердым сыром.
- Запекать 15 минут до золотистой корочки.
5 правил и 3 рецепта для маринованной скумбрии
Скумбрия с грибами
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Грибы – 200 г
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Перец болгарский – 1/2 шт.
- Сметана – 1 ст. л.
- Твердый сыр – 60 г
- Соль, перец, специи для рыбы
Как приготовить:
- Скумбрию разрезать вдоль хребта, удалить все кости. Помыть, вытереть, приправить специями, посолить.
- Лук нашинковать, морковь натереть на крупной терке, обжарить на сковороде.
- Добавить нарезанные грибы и жарить до испарения жидкости. Положить мелко нарезанный перец. Добавить сметану и тушить 5-7 минут.
- Начинить рыбу овощами, посыпать тертым сыром и запекать 20 минут при 180 градусах.
Рулет из скумбрии
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.
- Морковь, яйца – по 2 шт.
- Желатин – 20 г
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Лавровый лист, паприка – по вкусу
Как приготовить:
- Разделать рыбу на плоскую тушку, убрать кости. Натереть солью, специями и перцем, посыпать желатином.
- Морковь натереть на крупной тёрке и выложить на филе.
- Яйца отварить, разрезать пополам, выложить на рыбу. Свернут рулет, сделать проколы зубочисткой и обвязать нитью.
- Варить 25 минут на среднем огне. Остудить и нарезать на порции.
Скумбрия с паприкой и чесноком
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Паприка – 2 ч. л.
- Соль – щепотка
- Петрушка
- Растительное масло
Как приготовить:
- Слегка подмороженную скумбрию разрезать на филе. Филе скумбрии тщательно вымыть, обсушить салфетками.
- Положить в форму кожей вниз.
- Чеснок пропустить через пресс, добавить соль, паприку, растительное масло.
- Маринадом смазать рыбу, завернуть в пленку и убрать на 40 минут в холодильник.
- Остатками маринада смазать скумбрию, посыпать измельченной петрушкой и запекать при 200 градусах на 20 минут.
Скумбрия с помидорами
Ингредиенты:
- Скумбрия – 3 шт.
- Помидоры – 4 шт.
- Половина лимона
- Сок лимона – 1 ч. л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Соль, перец, прованские травы
Как приготовить:
- Скумбрию выпотрошить, вымыть и обсушить. Сбрызнуть лимонным соком, натереть специями.
- Внутрь каждой рыбы положить 2 дольки лимона, лавровый лист, кольца помидора. Сверху сделать надрезы и вложить нарезанные помидоры.
- Завернуть в фольгу и оставить на 30-40 минут мариноваться. Подготовить лодочки из фольги или форму для запекания.
- Выпекать в разогретой до 190 градусов духовке 20 минут под фольгой, затем открыть и выпекать еще 20 минут.
- Украсить зеленью.
Как сделать вкусно даже недорогую рыбу – 10 лайфхаков
Скумбрия с майонезом и горчицей
Ингредиенты:
- Скумбрия, лук – по 2 шт.
Для соуса:
- Майонез – 2 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
- Горчица в зернах – 2 ч. л.
- Специи
Как приготовить:
- Очищенную рыбу нарезать небольшими кусками. Лук нарезать полукольцами.
- В форму для запекания уложить рыбу, между ними выложить лук.
- Смешать все ингредиенты для соуса и смазать скумбрию.
- Запекать при 200 градусах 25-30 минут.
Идеальный домашний майонез: 3 простых рецепта
Скумбрия, запеченная в рукаве с овощами
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Картофель – 4 шт.
- Морковь, лук – по 1 шт.
- Растительное масло
- Петрушка, укроп
- Перец, соль, специи
Как приготовить:
- Рыбу промыть и обсушить. Сделать надрезы сбоку. Натереть солью, специями и перцем. Положить в надрезы кольца лука.
- Картофель и морковь почистить, порезать кубиками. Посолить, поперчить, добавить специи и немного растительного масла.
- Выложить в рукав овощи, затем – рыбу. Оставить мариноваться 30 минут.
- Запекать 30 минут при 200 градусах.
- Украсить зеленью, лимоном.
Скумбрия гриль с лимоном и травами
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Свежий тимьян, розмарин
- Морская соль, перец, розовый перец
- Оливковое масло
Как приготовить:
- Рыбу вымыть, удалить голову. Натереть солью, травами, перцами.
- Лимон разрезать на кольца. По несколько кусочков положить внутрь рыбы.
- Форму застелить фольгой, полить оливковым маслом.
- Выложить рыбу, сверху – немного лимона. Остальной лимон разложить вокруг рыбы. Добавить приправы и полить оливковым маслом.
- Запекать под грилем 15-20 минут до золотистого цвета. При необходимости поливать оливковым маслом.