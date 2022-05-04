Еда
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
💥 Ракетный обстрел 3 мая ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022 ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Блюдо на костре

Полезный завтрак

Глазурь для паски

Сочная курица

Десерт королевы

Как варить гречку
СЕГОДНЯ Еда

Сладкая кукурузная каша на завтрак – готовится на молоке и очень быстро

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
4 мая, 07:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Можно развести молоко с водой в разных пропорциях. Дополнительные топпинги – мед, сгущенное молоко, орехи и фрукты
Кукурузная каша на завтрак
Кукурузная каша на завтрак

Пожалуй, в пятерке лидеров среди утренних каш кукурузная имеет свое почетное место. Еще ее называют солнечной из-за приятного теплого желтого цвета.

Шеф-повар djurenko.com советует брать крупу мелкого помола. Она может быть сварена на воде или молоке, а также на смеси из воды и молока. Если все-таки выберете воду, то добавьте немного сливочного масла, тоже будет вкусно.

Реклама

Густоту каши вы регулируете сами. Для этого в конце можно добавить горячей воды или молока. Удобнее всего варить кукурузную кашу с помощью деревянной лопатки.

Кукурузная каша на завтрак

Кукурузная каша на завтрак
Кукурузная каша на завтрак

Ингредиенты:

Реклама
  • кукурузная крупа (мелкая) – 1 стакан;
  • сливочное масло – 1 ст. л.;
  • молоко (2.5%) – 2 стакана;
  • соль, сахар;
  • орехи, сгущенное молоко, мед, ваниль для подачи.

Как сделать запеканку на рисовой каше и получить сытный завтрак, узнаете здесь.

Способ приготовления:

  1. В нeбoльшoй кacтpюлькe довести мoлoкo дo кипeния. Пoкa мoлoкo зaкипaeт, в бoльшую кacтpюлю влить два cтaкaнa вoды, пocoлить и дoбaвить нeпoлную cтoлoвую лoжку caxapa. Дoбaвить нeбoльшoй куcoчeк cливoчнoгo мacлa.
  2. Кoгдa вoдa зaкипит, влить в нee кипящee мoлoкo и пepeмeшaть. Жидкocть дoлжнa cлaбo кипeть. Пoмeшивaя кaшу, аккуратно вcыпaть кpупу в кипящую жидкocть. Вapить нa нeбoльшoм oгнe пpи cлaбoм кипeнии.
  3. Готовить минимум 10-12 минут. Снять с огня и оставить под крышкой.
  4. Подавать с медом, сгущенным молоком, орехами.

Шесть правил идеальной манной каши найдете в этом материале.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Поддерживай водный баланс
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Будь в тренде
Топ-рецепт в TikTok
Готовить
Контроль качества
Как проверить мед?
Узнать
Лайфхак недели
Как варить кофе без турки
Хакнуть
Держи себя в форме
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Секреты свежести
Как хранить кофейные зерна?
Узнать

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять