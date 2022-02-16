Сладкий, но полезный перекус – простой рецепт рулета с творогом и ягодами

Если хочется стройности и при этом десертов, нужно понимать, какими они должны быть – некалорийными. С одним из таких – рулетом с творогом и бананами, мы знакомы.
Для этого нужны свежие ягоды, и он тоже будет запекаться минут 20.
Традиционно для таких десертов используются подсластители. Можно отказаться и от них, в пользу бОльшего количества ягод.
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Рулет со страницы pp.food_recepts.
Рулет из лаваша с творогом
Ингредиенты:
- лаваш;
- яйца – 2 шт.;
- творог 5% – 300 г;
- ягоды;
- подсластитель – по вкусу.
Еще можно попробовать куриный рулет с грибами, который готовится просто и быстро.
Как приготовить:
- Одно яйцо и белок смешать с творогом. Добавить подсластитель. .
- Лаваш развернуть и равномерно выложить творожную массу. Сверху – ягоды. Сформировать рулет.
- Противень застелить бумагой, положить рулет. Сверху обмазать желтком.
- Запекать при 180 градусах 25-30 минут.