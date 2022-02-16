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Сладкий, но полезный перекус – простой рецепт рулета с творогом и ягодами

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня
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16 февраля, 08:07
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Ягоды перед приготовлением этого диетического десерта нужно предварительно разморозить. Автор рецепта предлагает чернику или любые другие
Рулет из лаваша с творогом
Рулет из лаваша с творогом / Фото: instagram.com/pp.food_recepts/

Если хочется стройности и при этом десертов, нужно понимать, какими они должны быть – некалорийными. С одним из таких – рулетом с творогом и бананами, мы знакомы.

Для этого нужны свежие ягоды, и он тоже будет запекаться минут 20.

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Традиционно для таких десертов используются подсластители. Можно отказаться и от них, в пользу бОльшего количества ягод.

Рулет со страницы pp.food_recepts.

Рулет из лаваша с творогом

Ингредиенты:

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  • лаваш;
  • яйца – 2 шт.;
  • творог 5% – 300 г;
  • ягоды;
  • подсластитель – по вкусу.

Еще можно попробовать куриный рулет с грибами, который готовится просто и быстро.

Как приготовить:

  1. Одно яйцо и белок смешать с творогом. Добавить подсластитель. .
  2. Лаваш развернуть и равномерно выложить творожную массу. Сверху – ягоды. Сформировать рулет.
  3. Противень застелить бумагой, положить рулет. Сверху обмазать желтком.
  4. Запекать при 180 градусах 25-30 минут.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор Еда Сегодня Больше статей автора
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