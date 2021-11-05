Сливочная паста с грибами к ужину – ее аромат поразит несомненно

Макароны на ужин? Почему нет. Тем более, когда они готовятся в одной посуде, и в процессе пропитываются удивительным ароматом грибов и сливочного сыра. Мы рассказывали, как приготовить вкусный ужин из макарон, колбасы и кукурузы, теперь – более изысканный вариант.
Кулинарные редакторы The New York Times предлагают взять рикотту, но это непринципиально. Можно обойтись любым другим сливочным сыром. Тоже самое касается грибов – это могут быть как шампиньоны, так и ассорти из лесных.
Сливочная паста с грибами и луком-пореем
Ингредиенты:
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- 3 ст. л. оливкового масла;
- 1 лук-порей, только белая часть, мелко нарезанный;
- 2 зубчика чеснока, мелко нарезанные;
- 500 г грибов;
- 1 лимон, разрезанный пополам;
- 500 г коротких макарон;
- 800 мл овощного бульона;
- 2 ст. л. сливочного масла;
- 200 г рикотты;
- 1 ч. л. хлопьев красного перца;
- соль, перец, свежая петрушка.
Как приготовить:
- Разогрейте большую сковороду и добавьте оливковое масло, лук-порей. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, постоянно помешивая, 5 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым.
- Добавьте чеснок и грибы. Готовьте, не помешивая, в течение 2 минут, затем перемешайте и готовьте, пока грибы не начнут карамелизироваться еще 2-3 минуты.
- Добавьте сок одной половины лимона, чтобы удалить глазурь на сковороде, и тщательно перемешайте.
- Добавьте макароны и бульон, размешайте. Через 10 минут попробуйте макароны на готовность.
- Когда паста приготовится, добавьте сливочное масло и петрушку. Выдавите сок из второй половины лимона и помешивайте, пока масло не растает. Приправьте солью и перцем.
- Перед подачей посыпьте рикоттой, хлопьями красного перца (по вкусу) и нарезанной петрушкой.
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