Еда
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💉 Депутаты - антивакцинаторы 🎡 Перестановки в Кабмине 😷 Киев в красной зоне 💡 Большое обновление сетей

Салаты с виноградом

Сезонная запеканка

Напитки осени

Для веганов

Как хранить инжир

Идеальный ланч-бокс
СЕГОДНЯ Еда

Сливочная паста с грибами к ужину – ее аромат поразит несомненно

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
5 ноября, 18:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Подойдет любая паста, кроме спагетти. То же самое касается грибов – это могут быть только шампиньоны или лесные грибы. В рецепте есть рикотта, ее можно заменить другим сливочным сыром
Сливочная паста с грибами и луком-пореем
Сливочная паста с грибами и луком-пореем / Фото: cooking.nytimes.com

Макароны на ужин? Почему нет. Тем более, когда они готовятся в одной посуде, и в процессе пропитываются удивительным ароматом грибов и сливочного сыра. Мы рассказывали, как приготовить вкусный ужин из макарон, колбасы и кукурузы, теперь – более изысканный вариант.

Кулинарные редакторы The New York Times предлагают взять рикотту, но это непринципиально. Можно обойтись любым другим сливочным сыром. Тоже самое касается грибов – это могут быть как шампиньоны, так и ассорти из лесных.

Реклама

Сливочная паста с грибами и луком-пореем

Ингредиенты:

  • 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1 лук-порей, только белая часть, мелко нарезанный;
  • 2 зубчика чеснока, мелко нарезанные;
  • 500 г грибов;
  • 1 лимон, разрезанный пополам;
  • 500 г коротких макарон;
  • 800 мл овощного бульона;
  • 2 ст. л. сливочного масла;
  • 200 г рикотты;
  • 1 ч. л. хлопьев красного перца;
  • соль, перец, свежая петрушка.

Как приготовить:

  1. Разогрейте большую сковороду и добавьте оливковое масло, лук-порей. Уменьшите огонь до среднего и готовьте, постоянно помешивая, 5 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым.
  2. Добавьте чеснок и грибы. Готовьте, не помешивая, в течение 2 минут, затем перемешайте и готовьте, пока грибы не начнут карамелизироваться еще 2-3 минуты.
  3. Добавьте сок одной половины лимона, чтобы удалить глазурь на сковороде, и тщательно перемешайте.
  4. Добавьте макароны и бульон, размешайте. Через 10 минут попробуйте макароны на готовность.
  5. Когда паста приготовится, добавьте сливочное масло и петрушку. Выдавите сок из второй половины лимона и помешивайте, пока масло не растает. Приправьте солью и перцем.
  6. Перед подачей посыпьте рикоттой, хлопьями красного перца (по вкусу) и нарезанной петрушкой.

Читайте также:

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Рецепты на каждый день
Больше рецептов
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Тест редакции
Звездная пицца
Мы продегустировали 3 вида DZIDZIO PIZZA
Честный отзыв
Любишь итальянскую кухню?
Готовить пиццу
Испортили заказ?
Как определить качество доставки еды
Хочу знать
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Невозможное возможно
VIP-ресторан в небе
Вау!
Готовим ужин сегодня
Еда
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять